Глава МИД Германии Бербок в Москве: «Ничто не может возместить те страдания, которые мы причинили народам Советского Союза»

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Начиналось всё жёстко. Лидер немецкой партии «Зелёные» Анналена Бербок много раз критиковала Москву и выступала против российско-германского газопровода «Северный Поток-2». Но потом, по итогам выборов, фрау Бербок стала главой МИД ФРГ. И одну из первых поездок в новом качестве совершила в Москву.

Здесь женщина-политик отметилась символически важным жестом — возложила венок к могиле Неизвестного солдата. «Это место наполняет меня благоговением, — пояснила Бербок. — Ничто не может возместить те страдания, которые мы [третий рейх в годы второй мировой войны — ред.] причинили народам Советского Союза»

Затем пришла пора переговоров с российским коллегой — Сергеем Лавровым. Начались они с забавного казуса. Глава МИД РФ отметил, что хотел бы видеть «более конструктивные российско-американские отношения». Можно счесть это ошибкой. А можно — намёком в духе тонкого лавровского юмора. Ведь партия «Зелёных» откровенно ориентируются на вашингтонскую повестку, а США как раз громче всех выступают против «Северного потока-2», хотя этот подводный газопровод находится в шести тысячах километров от берегов Потомака.

Сами переговоры, разумеется, прошли за закрытыми дверями. Но их содержание очевидно. Украина. Кстати, днём ранее фрау Бербок посетила Киев. Где… подтвердила отказ от поставок в Незалежную германского оружия. Зато ободрила местных руководителей утешительной формулой: «Мы не говорим об Украине без Украины». И теперь почти то же самое Бербок произнесла и в Москве:

— Все заявили о приверженности Минским договорённостям, — отметила она, имея в виду комплекс мер по прекращению войны в Донбассе, принятый ещё в 2014-15 годах. И намекнула, что скоро может произойти новая встреча в «Нормандском формате» — с участием Москвы, Берлина и Парижа, которые, собственно, выступают гарантами этого урегулирования. Другое дело, что в Берлине с тех пор сменилось уже четыре главы МИД, а Киев так и не спешит заканчивать войну. И принесёт ли здесь миссия Бербок хоть какие-то успехи — скоро узнаем.

Разумеется, Украина была хоть и главным, но не единственным пунктом переговоров.

— Я приехала с пухлой папкой документов — там темы для обсуждения. Мы заинтересованы в стабильных отношениях с Россией. 14 тысяч молодых россиян учатся в немецких вузах — больше, чем в какой-либо другой стране, — подчеркнула гостья.

И подвела итог:

— Нам нужна надёжная Россия, чтобы обеспечивать Европу газом. — При этом Бербок не упомянула, что чуть ли не главные противники ввода «Северного потока-2» — это она сама и её однопартиец, новый министр экономики Роберт Хабек. Однако Лавров с дипломатическим тактом не стал опускать её «лицом в суп».

— Сейчас ведётся процедура сертификации «Северного потока-2», но теперь она приостановлена, — несколько путано ответила Бербок на прямой вопрос журналистов в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым. Не уточнив: планируется ли эту сертификацию «разморозить» и когда.

Так что прорывом визит Бербок назвать точно нельзя. Скорое — началом хоть какого-то диалога с новым «лево-зелёным» правительством ФРГ. И простым это общение точно не будет.