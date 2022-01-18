Большинство россиян столкнется с «омикроном» в ближайшие две недели

В России во вторник в России выявили 31 252 случая заболевания ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России во вторник в России выявили 31 252 случая заболевания ковидом. По данным, озвученным на заседании правительства, посвященном борьбе с коронавирусом, 60% случаев заболевания пока приходится на штамм «дельта», 40% — на «омикрон» и другие варианты. Однако в Москве и Подмосковье «омикрон» уже доминирует. Кривая заболеваемости в столице резко устремилась вверх. В воскресенье зараженных было 6 480, в понедельник – 7 529, во вторник – свыше 8 тысяч. Из сообщений Оперативного штаба по предотвращения распространения коронавируса, за прошедшую неделю количество вновь заболевших в Москве увеличилось в два раза (на 99%). При этом уровень госпитализаций (а значит, количество «тяжелых» больных) выросло незначительно – всего на 8%.

Прогнозы экспертов говорят: пик заражения омикроном в России ожидается уже в ближайшие недели, если даже не дни. А потом, как и в других странах, статистика перестанет шокировать цифрами.

Ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) в Вашингтоне подсчитали, что максимальная точка в кривой заболеваемости COVID-19 наступит в России уже к 22 января.

Российские специалисты более осторожны в формулировках. Известный профессор-вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев в эфире радиостанции «Говорит Москва» подтвердил, что не соблюдающие режим полной самоизоляции россияне «в ближайшие две недели встретятся с омикрон-штаммом, то есть будут под риском заражения».

- Пик будет очень скоро, рост заболеваемости в этой волне идёт гораздо быстрее, - сказал Лукашев. - Потом будет более быстрый спад. А какого числа 22,23 или 25-го января — нельзя точно предсказать. Сейчас вирус распространился по всей стране, по факту он есть практически во всех регионах. В инкубационном периоде находятся гораздо больше человек, чем мы видим в статистике заболеваемости.

Напомним, еще неделю назад глава Роспотребнадзора Анна Попова докладывала, что по пессимистическим сценариям, просчитанным специалистами, суточный прирост новых инфицированных в России в этой пандемийной волне может превысить шестизначное число. То есть весьма вероятен сценарий, когда каждый день будет прибавляться более 100 000 заболевших с официально установленным диагнозом…

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