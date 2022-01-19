Новогодние праздники на погосте: фанаты фигурного катания и будущие рестораторы облюбовали Введенское кладбище столицы

Введенское кладбище Москвы появилось в 18 веке, когда в городе свирепствовала чума. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Говорят, под Новый год, что ни пожелается, то всегда произойдет, то всегда сбывается. Причем, как гласит поверье, особенно сбывается, если соблюсти правило два в одном: желать в Новый год, да еще и на могиле какого-нибудь чудодея. Ничему не удивляюсь с тех пор как побывал на одном литературном мероприятии, где звездила тетенька-профессор, известная в научных кругах благодаря местожительству у могилы Ивана Корейши. (Известный московский юродивый, популярный у филологов благодаря тому, что про него писали Достоевский, Лесков, Толстой и Островский. Пока Корейша был жив, он обитал в психушке и к нему ходила вся Москва за помощью. С тех пор как он умер, вся Москва ходит на его могилу и тоже обо всем просит).

Весь вечер тетеньку-профессора пытались раскрутить, ходит ли она сама к Корейше. А под конец дама сдалась и сказала с вызовом, что да, да, ходит; и да, просит и знаете, очень даже помогает.

Но про Корейшу я вам в следующий раз расскажу.

Перед Старым Новым годом я отправился на "Московский Пер-лашез", самое знаменитое с чудотворной точки зрения кладбище Москвы, где, согласно народном поверьям, на квадратный сантиметр приходится наибольшее количество захоронений, исполняющих желания.

Введенское, оно же немецкое, оно же иноверческое кладбище было создано в 18 веке, когда в Москве свирепствовала чума и из соображений безопасности заразных покойников нужно было хоронить не возле церквей, а за городской чертой. Поскольку кладбище примыкало к немецкой слободе, то потом здесь находили упокоение не православные граждане и с тех самых пор здесь образовалось большое количество склепов, мемориалов и сооружений с надписями на иностранных языках. Ввиду того что сооружения чаще всего выглядят готично, то здесь в любую погоду можно встретить много ПТУшниц с черными ногтями, изображающих из себя ведьм.

Картина Марии Якунчиковой "Кладбище зимой".

Поесть салат у могилы Оливье

Благодаря новой станции Лефортово, добраться до кладбища стало делом пары минут. Вокруг скорбного места идет бодрое строительство элитных многоэтажек и дивный вид из окон, видимо, давно никого не смущает. А может, наоборот, прибавляет в цене: не зря же кладбище считается самым красивым в Москве. Плюс еще можно бросать из окна взгляд на любимую чудотворную могилу и загадывать желания. Очень удобно.

Но пока многоэтажки не построены, и я там квартиры не купил, добираться приходится своими ногами. Снег на Введенском лежал по щиколотку, но к самым популярным могилам были расчищены ходы. Поэтому даже навигатора не понадобилось, чтобы проложить ход по самым чудодейственным маршрутам. Многие захоронения были украшены по-новогоднему, а самой нарядной оказалась декорированная шарами и елками могила Люсьена Оливье, которую я нашел, следуя единственному на Введенском кладбище указателю.

"Люсьенъ Оливье Скончался 18 ноября 1883 года Жил 45 лет. От друзей", - значилось на памятнике изобретателю салата.

Могила была оборудована небольшим металлическим столиком со шкафчиком (видимо, для тех, кто решил встретить Новый год с Оливье в прямом смысле слова). У подножия я обнаружил початую бутыль Абрау-Дюрсо, на столике - коробочку из-под одноименного салата из Перекрестка. А в шкафчик кто-то заботливой рукой положил стопку пластиковых стаканчиков и, почему-то, средство «Крот».

У могилы Люсьена Оливье обнаружились миски с салатом. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Пока стоял и думал, не приходил ли сюда Барри Каримыч, появилась экскурсия в виде пяти тетенек и мужчины-экскурсовода в колпаке деда Мороза.

Содержимое столика у могилки Оливье. За банками газировки - средство «Крот». Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

- На могилу Люсьена Оливье приходят представители ресторанного бизнеса, чтобы попросить успеха в делах, - сказал дед Мороз. Немножко подумал и добавил со знанием дела: "Сюда на заре карьеры приходил сам Аркадий Новиков. Как видите, помогло".

У Гааза нет отказа

Пользуясь возможностью, я приклеился к экскурсионной процессии. Гуськом двинулись к могиле доктора Гааза, главного тюремного врача Москвы. Доктор много бился за улучшения условий заключенных. Благодаря ему была создана облегченная модель кандалов, вдвое легче прежних и обшитых кожей изнутри, чтобы не натирать тело. Эти кандалы висят на ограде захоронения.

- Вообще-то доктор приехал в Москву из Германии, чтобы заработать деньги, но в итоге потратил абсолютно все на помощь обездоленным, да так, что из движимого и недвижимого имущества у него осталась одна подзорная труба, - подчеркнул экскурсовод.

Могила Гааза очень чудодейственная. Не зря в 2018 году доктор был причислен католической церковью к лику святых, что возможно только после предоставления свидетельств о чудесах, совершенных после смерти.

Лучше всего дух Федора Петровича помогает тем, кто вернулся с зоны или кто имеет родственников в местах не столь отдаленных. "У Гааза нет отказа" - и по сей день считают родственники зэков.

Главная особенность Веденского - большое количество склепов. Практически каждый склеп - чудодейственный и поэтому его расписывают пожеланиями. С прошлого года реставраторы проводят работы по восстановлению десяти мавзолеев, но труд этот не очень благодарный, поскольку все отреставрированное и свежепокрашенное оказалось снова испещрено свежими Новогодними просьбами. Особенно отличилась обладательница чёрного маркера, которая хочет сдать сессию на отлично, и чтобы Саша Минаев в неё влюбился.

Новости на усыпальнице Эрлангер

Среди мавзолеев главным считается белоснежная усыпальница семьи Эрлангер, что стоит на углу 11 участка. Вообще-то это даже не мавзолей, а действующая часовня, выполненная, кстати, по проекту Шехтеля, а внутри нее находится фреска Петрова-Водкина "Христос-сеятель".

Антон Эрлангер был крупнейшим мукомолом. Он построил в Сокольниках первую в России паровую мельницу, а потом по ее образу и подобию - еще 800 мельниц по всей стране.

Могила Антона Эрлангера - действующая часовня, выполненная по проекту Шехтеля. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Исполнять желания усыпальница стала после случая с одной женщиной, у которой умер муж. Вдова сильно горевала и зачем-то от горя написала на склепе Эрлангеров: "хочу, чтобы муж ожил". И на тебе - однажды к склепу пришел мужчина-импотент, очень похожий на ее мужа. Они полюбили друг друга и зажили хорошо.

- А от импотенции вылечился? - поинтересовались экскурсантки у деда Мороза.

- Об этом история умалчивает, - таинственно ответил тот.

После этого случая все уверовали, что мавзолей суперчудодейственен, о чем в народе сложены очень дурные стихи:

В тени, в тиши, вдали от сует

Стоит одиноко с древних времен,

В веках зачарован, магический склеп.

Исполнит желанье, что будет на нем».

Примечательно, что усыпальница пуста: мукомольного короля там похоронить не успели, а прах упокоившегося там сына Александра вывезли в пятидесятых годах прошлого века. Но тем не менее это не мешает постройке исполнять желания.

После реставрации на воротах появился почтовый ящик для записок, но он мало помогает, потому что верующие в чудо засовывают в ящик записку и дублируют пожелание на стене.

Я почитал и впечатлился.

- Господи, пошли моей внучке хорошего мужа.

- Хочу, чтобы у моей бабушки было много здоровья.

- Господи, дай нашему другу В. сил завязать с наркотиками.

- Хочу, чтобы Олега и Николая уволили.

- Хочу поступить во МХАТ.

- Сделай так, чтоб в Балашиху провели метро.

- Помоги сдать экзамены.

- Сиськи.

- Господи помоги закрыть долги.

- Ув. Эрлангер, помоги мне к 55-летию выиграть в лотерею

- Сатана забери бабку Алефтину Danke shon

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Очевидно, что в наступившем году активно поработали блогерки, потому что у Эрлангеров много просили накинуть подписчиков и оставляли адреса блогов. Еще по кладбищу бродили фанаты фигурного катания, просивших, чтобы Мишин ушел на пенсию, а Тукта отчалила следом.

Среди записей выделялись два коротких послания, написанные твердым почерком:

Хочу Настю

Хочу Аню.

Приятно, когда человек знает, чего он хочет. Мне бы так.

С этими мыслями мы отправились к месту упокоения доктора Овера.

Продолжение следует....