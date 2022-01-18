Юлия Барановская отдыхает на Мальдивах со статным красавцем Фото: СОЦСЕТИ

Юлия Барановская похвасталась райским отдыхом на Мальдивах. Телеведущая давно мечтала расслабиться на островах. Наслаждается отпуском бывшая возлюбленная Андрея Аршавина в компании статного красавца.

Юлия Барановская работает на износ. Это не удивительно. Ведь телеведущей нужно обеспечивать безбедную жизнь трем своим детям от футболиста Андрея Аршавина. Да и содержание роскошного дома в престижном поселке требует немалых трат. Однако отдыхать тоже нужно. Потому многодетная мама собрала вещи и улетела в долгожданный отпуск на Мальдивы.

Сразу после приезда Юлия отправилась на прогулку к Индийскому океану. "Прилетела на свидание... с мантами!" - поделилась она в блоге.

Особенно поклонников интересовало, с кем красавица будет коротать дни и ночи. Оказалось, в роскошной вилле Барановская живет не одна. Вместе с ней в путешествие отправился ее друг-фотограф Алексей Сызганов. Именно он красиво снимает Юлию на фоне живописных пейзажей.

Какие отношения связывают многодетную маму и статного красавца, не известно. Про личную жизнь звезды ходит много слухов. Недавно, например, певица Милена Дейнега обвинила ведущую в том, что она якобы виновна в разводе Григория Лепса с женой Анной Шаплыковой.

Юлия лишь посмеялась над слухами и попросила не докучать ей звонками и расспросами. Мол, ей постоянно приписывают романы, который оказываются лишь плодом воображения светских хроникеров. "А почему только с Лепсом? Мне приписали роман с Александром Васильевым, Максимом Галкиным. С Кириллом Туриченко якобы я взасос целовалась", - отмечала бывшая избранница Аршавина.