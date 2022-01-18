В Норвегии решают, освободить ли досрочно террориста Брейвика

Андерс Брейвик, убийца 77 человек, добивается условно-досрочного освобождения. Фото: REUTERS

В Норвегии во вторник начались судебные слушания по условно-досрочному освобождению из тюрьмы человека, успевшего стать одним из самых зловещих террористов Европы в XXI веке. Речь идет о норвежском ультра-правом расисте Андерсе Брейвике. 22 июля 2011 года он взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у правительственного здания в Осло, убив восьмерых и ранив десятки. Затем убийца приехал на остров Утойя близ столицы, где работал летний лагерь молодежного крыла норвежских социал-демократов. Брейвик их ненавидел, считая, что своей миграционной политикой они вредят стране. Открыв огонь из автомата, он устроил кровавую бойню, застрелив шестьдесят девять человек, большинство из которых были подростками.

Суд счел преступника вменяемым и приговорил к 21 году тюремного заключения - максимально возможному сроку, согласно национальному законодательству. Наказание Андерс Брейвик (впрочем, пять лет назад он сменил имя Фьотольф Хансен) отбывает в одиночной камере тюрьмы Шиен, расположенной в 100 км к юго-западу от Осло. Хотя, камера - это громко сказано. На самом деле в распоряжении узника целая миниквартира из двух комнат с ванной и туалетом. Там есть мебель, холодильник, телевизор, компьютер с ограниченным допуском к интернету. Кстати в тюрьме Брейвик (продолжим называть его так) пытался создать нацистскую партию и связывался по почте с единомышленниками в Европе и США. Тюремные власти изъяли эти письма, опасаясь, что Брейвик вдохновит других на совершение терактов. И вот теперь, отбыв первые десять лет заключения, 42-летний Брейвик получил право подать прошение на УДО.

Первое, что сделал проситель, войдя в тюремный спортзал, где проходит заседание суда, вскинул руку в нацистском приветствии. Точно так же он делал и во время суда в 2012 году, ухмыляясь в лицо родителям погибших подростков и утверждая, что хотел бы убить больше. Сегодня к к его сумке и блейзеру были еще прикреплены листки с надписями о превосходстве белой расы. Получив слово, Брейвик объявил себя военно-пленным лидером норвежского неонацистского движения и сообщил, что воспользуется слушаниями, чтобы распространить свои взгляды. При этом добавил: если его освободят, то он может отказаться от политики, поселится где-нибудь на заполярном Шпицбергене или попросит политического убежища в стране за пределами Запада.

На заседание Брейвик явился с листками бумаги, на которых "красовались" надписи о превосходстве белой расы. Фото: REUTERS

Слушания продлятся три дня. Прокурор Хульда Карлсдоттир заявила, что основное внимание будет сосредоточено на опасности, которую, по мнению обвинения, по-прежнему представляет Брейвик. Большинство экспертов полагают, что террорист вовсе не раскаялся в содеянном, а, значит, останется досиживать срок за решеткой.

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