«На нее свалилось огромное наследство: Сестра Градского не верит в реальность ограбления его вдовы

Наталья Градская считает, что брак ее брата и Марины Коташенко был недействителен Фото: Борис КУДРЯВОВ

Среди родственников покойного певца Александра Градского, похоже, разгорается настоящая война за наследство. Напомним, днем в воскресенье в Подмосковье была ограблена вдова музыканта Марина Коташенко. С ее слов, трое вооруженных неизвестных заставили ее отдать 100 млн рублей, которые хранились в загородном доме. Преступников ищут. При этом, как сообщили kp.ru источники в правоохранительных органах, следователи по-прежнему проверяют и достоверность слов самой Коташенко.

Было ли ограбление? Вот в чем вопрос. По одной из версий, вдова могла инсценировать нападение, чтобы вывести из-под дележа деньги, которые Градский хранил дома в виде наличных (многие друзья знали, что певец доверял лишь бумажным купюрам, которые всегда под рукой).

Сестра обладателя баритона Наталья Градская верит в то, что всю эту историю с ограблением Марина Коташенко могла подстроить.

- То, что она рассказывает - это какой-то бред. Ограбили ее на сто миллионов! Прям. Конечно, - заявила Градская в интервью Андрею Малахову в программе «Прямой эфир». - Она же была неискушенный человек. Много лет жила в тени своего мужа. А сейчас на нее свалилось огромное наследство! Без рода и без племени у нас в России появляются на Киевском вокзале появляется огромное количество таких красивых девочек. Потому что украинки все красивые, мы это знаем.

Наталья Градская подтвердила, что со своей четвертой женой певец встретился в прямом смысле слова на улице. (Пара стала жить в 2003 году, Коташенко родила певцу двух сыновей. Старшему сейчас семь лет, младшему три года).

- Она в Апрелевке жила. Какие у нее таланты? Не знаю. Еще не известно, что она вообще делала в Подмосковье. На ее месте могла оказаться любая. Саша никогда не перечислял, что все, я влюбился, это моя муза, я посвящу ей свою жизнь. Это бред. Марина, успокойтесь, ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на вас. Какая любовь ею двигала, если Саша умирал в квартире один? Не верю. Мне противно. Ну сколько можно? Вот тебе дом. Детям тоже уже все куплено. (Ранее стало известно, что маленьким сыновьям от Коташенко Градский купил по квартире в Москве, - Авт.). Ты много лет жила прекрасно. Саша все за тебя решил. Нет же - еще, еще. И вдруг за месяц до смерти хоп - и роспись. (Градский оформил официальный брак с Коташенко лишь за несколько недель до смерти, - Авт.).

Kp.ru следит за развитием событий.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кто подставил вдову Александра Градского: все версии лихо закрученного детектива с похищением 100 миллионов

Михаил Барщевский заявил, что вдова Градского после ограбления должна выплатить 40 миллионов его старшим детям (подробности)