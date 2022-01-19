Анекдоты: Сын депутата понимает смысл сказки только после третьего чтения

- Чем вы объясните то, что не указали в налоговой декларации семнадцать объектов недвижимости за рубежом?

- Скромностью.

* * *

- Вы такая стройная! На диете?

- На зарплате...

* * *

Почти месяц с девушкой на отдыхе. Начинает казаться, что меня зовут Сфоткай.

* * *

- Что вы можете сказать об этом фильме?

- Попкорн был лучше.

* * *

- Когда мы поженились, моя жена взяла мою фамилию.

- Так хорошо же.

- Ну как сказать… Теперь я просто Николай.

* * *

Статистик утонул, переходя реку, средняя глубина которой составляла лишь один метр.

* * *

В рекрутинговом агентстве:

- Я ищу работу.

- А что вы умеете?

- Ничего.

- Места в Госдуме уже заняты, попробуйте в футбольные тренеры податься.

* * *

- Как хорошо сложена ваша дочь!

- Ну так кто складывал-то.

* * *

Позвонила домработница, сообщила, что с завтрашнего дня работает удаленно. Будет мне звонить и говорить, что надо делать.

* * *

А знаете ли вы, что, приземлившись на обратной стороне Луны, китайский аппарат чуть не раздавил Федора Конюхова.

* * *

- Папочка, сегодня у нас в школе сокращенное родительское собрание.

- Что значит сокращенное?

- Ты, я и директор.

* * *

- Как правильно написать: -тся или -ться?

- А какое слово?

- Гаубица.

* * *

Я только что нанял красивую 20-летнюю девушку в качестве няни для моего годовалого малыша. И теперь мне надо решить две проблемы:

1. Как сказать об этом жене?

2. Где взять годовалого малыша?

* * *

Брелок для ключей - это такая маленькая штучка, которая позволяет потерять все ключи одновременно.

* * *

The Economist: «Мир находится на грани ужасной войны великих держав!»

Сообщаем The Economist, что мир находится на карантине, и никто никуда не пойдет!

* * *

Раньше я море видел только на картинках.

Но потом постепенно стал зарабатывать больше, и теперь могу видеть море по телевизору.