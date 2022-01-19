Анекдоты: Сын депутата понимает смысл сказки только после третьего чтения

- Чем вы объясните то, что не указали в налоговой декларации семнадцать объектов недвижимости за рубежом?
- Скромностью.
* * *
- Вы такая стройная! На диете?
- На зарплате...
* * *
Почти месяц с девушкой на отдыхе. Начинает казаться, что меня зовут Сфоткай.
* * *
- Что вы можете сказать об этом фильме?
- Попкорн был лучше.
* * *
- Когда мы поженились, моя жена взяла мою фамилию.
- Так хорошо же.
- Ну как сказать… Теперь я просто Николай.
* * *
Статистик утонул, переходя реку, средняя глубина которой составляла лишь один метр.
* * *
В рекрутинговом агентстве:
- Я ищу работу.
- А что вы умеете?
- Ничего.
- Места в Госдуме уже заняты, попробуйте в футбольные тренеры податься.
* * *
- Как хорошо сложена ваша дочь!
- Ну так кто складывал-то.
* * *
Позвонила домработница, сообщила, что с завтрашнего дня работает удаленно. Будет мне звонить и говорить, что надо делать.
* * *
А знаете ли вы, что, приземлившись на обратной стороне Луны, китайский аппарат чуть не раздавил Федора Конюхова.
* * *
- Папочка, сегодня у нас в школе сокращенное родительское собрание.
- Что значит сокращенное?
- Ты, я и директор.
* * *
- Как правильно написать: -тся или -ться?
- А какое слово?
- Гаубица.
* * *
Я только что нанял красивую 20-летнюю девушку в качестве няни для моего годовалого малыша. И теперь мне надо решить две проблемы:
1. Как сказать об этом жене?
2. Где взять годовалого малыша?
* * *
Брелок для ключей - это такая маленькая штучка, которая позволяет потерять все ключи одновременно.
* * *
The Economist: «Мир находится на грани ужасной войны великих держав!»
Сообщаем The Economist, что мир находится на карантине, и никто никуда не пойдет!
* * *
Раньше я море видел только на картинках.
Но потом постепенно стал зарабатывать больше, и теперь могу видеть море по телевизору.