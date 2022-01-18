Оплата всех налогов одним платежом: «Единая Россия» упростит оплату налоговых обязательств

Фото: Мария ЛЕНЦ

18 января Экспертный совет «Единой России» поддержал пакет законопроектов о введении единого налогового счета и автоматизированной упрощенной системе налогообложения

Напомним, для совершенствования подходов к законопроектной работе 11 ноября 2021 года Президиум Генсовета «Единой России» принял решение о создании Координационного совета при думской фракции и Экспертного совета по законотворческой деятельности партии. Одним из пунктов народной программы «Единой России» является максимальное упрощение налогового администрирования. Эту инициативу полностью поддерживает президент России.

«Законопроект о создании единого налогового счета позволит оплачивать все налоги одним платежом. Он позволяет решить задачу ответственности добросовестных налогоплательщиков и убрать для них риски быть подвергнутыми санкциям, - пояснил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров. - Например, когда есть переплата по одному налогу и недоимка по другому, начисляются пени и штрафы».

Для оплаты налогов достаточно будет указать ИНН и общую сумму выплат, далее платежи распределяет государство. Инициативу «Единой России» поддерживает также правительство, отметил парламентарий.