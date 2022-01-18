Муцениеце назвала Прилучного главным разочарованием своей жизни

Агата и Павел были женаты 9 лет, у них двое детей. Фото: Инстаграм.

Агата Муцениеце то и дело вспоминает бывшего мужа. Развод с Павлом Прилучным оказался для нее настолько болезненным, что она до сих пор не может прийти в себя. Актриса призналась, что после негативного опыта с Павлом ей теперь нелегко вновь довериться мужчинам.

Супруги со скандалом расстались в 2020 году после девяти лет брака. Агата обвинила бывшего мужа в неверности и рукоприкладстве. Павел изменил жене с коллегой по театру Мирославой Карпович. Да еще и поднял на Агату руку. После развода супруги далеко не сразу зарыли топор войны. Лишь недавно они начали нормально общаться ради детей. Тем не менее, о бывшем муже Муцениеце теперь отзывается исключительно в негативном свете.

- Прилучный – мое главное разочарование в жизни, - заявила актриса в интервью для подкаста SharesPro.

Тем не менее, актриса не перестала верить в любовь. Сейчас она одна, хотя после развода пыталась встречаться с разными мужчинами и даже завела новые отношения, которые продлились несколько месяцев. Однако каждый раз ее что-то не устраивало. Сейчас Агата признается, что она не против познакомиться с обеспеченным кавалером.

- Я в последнее время мечтаю, чтобы мой мужчина был миллиардером. Чтобы у него был свой самолет, своя яхта. Это же круто, когда есть неограниченный поток денег. Для меня важно, чтобы мужчина зарабатывал больше меня. Хотя я боюсь, что переобуюсь как всегда, влюблюсь в какого-нибудь босяка и буду обеспечивать его до конца жизни, - пошутила Агата.

Кстати, Муцениеце и Прилучный сейчас отдыхают вместе с детьми в Дубае. Недавно экс-супруги воссоединились на дне рождения своего сына Тимофея – мальчику исполнилось 9 лет. И теперь проводят время с детьми в жарких Эмиратах. В Инстаграме Павел опубликовал фотографию с Агатой, сыном Тимофеем и дочкой Мией: они снялись на фоне дубайского парка развлечений Legoland.

- Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут! – отметил 34-летний Павел.

Сейчас экс-супруги вместе с детьми отдыхают в Дубае. Фото: Инстаграм.

Видимо, не желая оставлять Павла наедине с бывшей женой, в Дубай прилетела и нынешняя возлюбленная Прилучного Мирослава Карпович. Так что днем Павел развлекает бывшую жену и детей, а по вечерам устраивает романтические свидания для «Папиной дочки». Отдыхающие в Дубае русские туристы заметили пару в баре одного из дубайских отелей и тайком сняли на видео. В ролике Прилучный и Карпович сидят за столиком с бокалами вина, при этом Мирослава курит сигарету. Судя по всему, Павел и Мирослава остановились в люксовом отеле «Address Downtown» в самом центре города.

«Сегодня ночью Карпович разместила сторис, как она по ночному Дубаю в машине рассекает», «Конечно, Карпович прикатила, куда без неё, а то вдруг отобьют. А вообще думаю, разберутся, ещё непонятно, нужен ли Агате такой мужчина. Пусть сама решит», «Карпович держится мертвой хваткой, еще и лайкнула совместное фото семьи Прилучных», «Карпович ведет себя как провокатор, все делает, чтобы Агата разозлилась на Прилучного», - пишут поклонники Муцениеце в комментариях.