"Несчастная до самоистязания": Любовь Толкалина потрясла признанием

Любовь Толкалина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Любовь Толкалина несколько лет прожила с Егором Кончаловским. Они начали отношения в 1996 году. Знаменитости не расписывались, считая, что штамп в паспорте - необязательно. Когда они познакомились, Егору было 30, а Любе только исполнилось 18 лет. В 2001 году у артистов родилась дочь Маша. Многим могло показаться, что тогда актриса была абсолютно счастлива - она много снималась, рядом - любимый мужчина, дом - полная чаша. Однако именно этот период артистка называет настоящим адом.

Любовь Толкалина рассказала, какой несчастной себя ощущала. Актриса потрясла своим признанием. Оказывается, звезда считала свою жизнь "настоящим адом".

"Жизнь в 23, это не жизнь, это сущий ад... Я помню, у меня уже есть маленькая дочка, опыт семейной жизни, я закончила институт, поработала моделью, в театре, в кино…. Уже прогремел «Антикиллер». И я невероятно несчастлива. Я - самое несчастное создание, когда либо созданное Богом", - начала свой монолог Люба.

К тому времени она пережила немало потрясений. "Рано взявшая на себя ответственность за родителей, пережившая уже смерть младшего брата… Внутри абсолютно неприкаянная, неуверенная в себе, полная разруха, ни царя в голове, ни богоявления… Несчастная до самоистязания. Считавшая себя полной дурой и уродом… Искусно скрывающая это, научившись широко улыбаться в любых непонятных обстоятельствах", - пишет актриса в блоге.

Отметим, Егор Кончаловский и Любовь Толкалина прожили вместе несколько лет в 2017 году сообщили о том, что давно не вместе, и объявили о своем расставании. "Только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", - писала Толкалина. О причинах разрыва она говорила так: "Я была еще совсем юной. А он был на 12 лет старше, имел огромный кинематографический опыт за плечами. Знал, к примеру, таких звезд, как Сильвестер Сталлоне. Егор окончил Оксфорд, увидел мир. А потом вдруг перестал узнавать что-то новое. Сел на третьем этаже своей дачи и все".