«Опять черный вторник»: Пять причин, почему российские биржи ушли в глубокий минус

Эксперты выделяют несколько основных причин резкого падения стоимости российских акций. Фото: Shutterstock

Прощай, эйфория. Российский рынок акций во вторник снизился на 6,5% - до 3329 пунктов по индексу Мосбиржи. Это серьезное падение. Причем оно началось не вчера. Котировки акций российских компаний снижаются с октября прошлого года. И за это время подешевели на 23%. Что происходит? Почему все падает? Эксперты выделяют несколько основных причин.

Причина 1. Санкции и уход западных инвесторов

Без них никуда. Иностранные инвесторы выводят деньги с российского рынка, опасаясь эскалации конфликта на границе России и Украины. Новости с этого «фронта» все хуже и хуже. Да еще и ситуация постоянно нагнетается извне.

- Сначала появилась публикация The New York Times о подготовке эвакуации российских дипломатов из Украины, а затем и новости о совместных российско-белорусских учениях. Нервозная ситуация лишь усугубилась, хотя первая новость уже получила опровержение, а совместные учения были давно запланированы, - говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции».

Вот так всего одна публикация «уважаемого» издания со ссылкой на анонимные источники может за несколько часов лишить миллионы инвесторов части своих сбережений. Кстати, сильнее всего падают акции госкомпаний.

Причина 2. Падение рынков по всему миру

Наша биржа не находится в вакууме. На нее влияют настроения и на других мировых фондовых рынках. Там тоже падение. Азиатские биржевые индексы снижаются уже несколько месяцев подряд. Многие китайские ценные бумаги потеряли почти половину своей стоимости. В США тоже распродажи. Инвесторы за океаном боятся, что скорое повышение ставок Федрезерва (американский аналог российского ЦБ) увеличит стоимость кредитов и приведет к банкротствам. Поэтому котировки там тоже постепенно снижаются. И эта общая нервозность отражается и на российских акциях.

Причина 3. Нашествие «омикрона»

Этот фактор инвесторы тоже учитывают. Не только в России, но и по всему миру. Все боятся, что власти снова начнут ограничивать работу магазинов и передвижение людей. А это снизит выручку многих компаний и неизменно приведет к банкротствам некоторых из них. Новый штамм коронавируса оказался более заразным, чем другие. При этом более легкая степень протекания болезни исследованиями пока не подтверждена.

Причина 4. Автоматическая фиксация убытка

Этот фактор работает только вкупе с остальными. И добавляет масла в костер. Многие инвесторы, чтобы избежать слишком больших убытков, ставят так называемые «стоп-лоссы» (в переводе с англ. «стоп-потери»). Это автоматический приказ на продажу ценных бумаг, который срабатывает, если цена опускается ниже какого-то уровня. И он запускает неуправляемую лавину. Если рынок падает, значит продавцов больше, чем покупателей. А если добавляются еще и стоп-лоссы, дисбаланс между спросом и предложением становится больше. И рынок падает сильнее.

Причина 5. Уход от рисков

Это психологический фактор. Когда инвесторы видят, что слишком много факторов складываются негативно, они начинают предвосхищать события. Опасаются, что убытки будут больше в будущем. И заблаговременно выводят деньги, тем самым только ускоряя падение. Свободные средства они вкладывают в облигации (которые приносят фиксированный доход) и ждут, пока шторм уляжется. А потом, когда котировки значительно упадут, начнут снова покупать подешевевшие акции - в надежде в скором времени перепродать подороже.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что делать в такой ситуации?

Вся история финансовых рынков говорит о том, что после роста всегда случаются падения. Так было и в 1998 году, и в 2004-м, и в 2008-м, и в 2014-м, и даже в 2018-м. Как давно предсказывают эксперты, рынки акций росли очень долго. В последние два года еще и очень быстро. Поэтому логично, что сейчас может произойти снижение котировок. Правда, та же история говорит и о том, что после падения всегда происходит рост. И в долгосрочной перспективе акции приносят более высокий доход, чем вклады.

- Первое, не суетиться. Второе - если есть свободные деньги, немного покупать самые ликвидные бумаги с хорошими дивидендами (если нервы, конечно, позволяют, и в вашей инвестстратегии есть склонность к риску). Третье - ни в коем случае не брать на заемные средства. Четвертое - не паниковать. Понимать, что, может быть, это и не последний день падения, но уровни очень хорошие. Все будет нормально, - объясняет Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики.

И наконец, еще одна истина, проверенная годами, - поведение рынков невозможно предсказать. Слишком много факторов влияет на поведение инвесторов и на баланс спроса/предложения. К примеру, весной 2020 года, когда цена нефти опускалась до нуля, а страны массово садились на жесткий локдаун, большинство аналитиков пророчили биржам обвал похлеще кризиса 2008 года. Но этого не произошло. Никто из аналитиков не смог предсказать, что власти той же Америки напечатают триллионы долларов, чтобы спасти биржи от краха. В итоге вместо кризиса случилась эйфория, когда прибыль по многим акциям зашкаливала. И многие заработали себе капиталы.

Отсюда главный совет частным инвесторам - держать деньги в разных активах, несмотря ни на что. Часть в акциях, часть в облигациях, часть в рублях, часть в валюте. Ставить все сбережения на кон, выбрав одну лошадку, точно не стоит. Даже если все эксперты и аналитики считают, что именно этот «фаворит» всех обгонит.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Лидеры падения в «черный вторник»*

Сбербанк -8,6%

Газпром -8,3%

Роснефть -8,2%

ВТБ -5,7%

Аэрофлот -5,5%

Норникель -5%

*По данным Мосбиржи (из числа самых крупных компаний).