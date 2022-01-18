Супруг Елены Прокловой: «Лена рассказала о пережитых в юности домогательствах не из-за денег, я ручаюсь»

Елена Проклова. Фото: Андрей КАРА

В Сети активно обсуждают болезнь актрисы Елены Прокловой. Что могло довести её до инсульта? Понятно, у нее высокое давление, гипертония. Но кроме того, 68-летняя актриса горит на работе, то она на гастролях с антрепризой, то строит дом в Сочи. Недоброжелатели брюзжат о её походах на ток-шоу со скандальными откровениями. И всё это, как они говорят, «ради бабла».

О строительстве дома, о заработках звезды мы откровенно поговорили с её третьим мужем – Андреем Тришиным. Они с Прокловой, хоть и в разводе уже несколько лет, но идут по жизни вместе. Именно Андрей помогает Прокловой строить дом мечты в гористой Хосте. То, что Проклова не умеет отдыхать, он подтверждает.

- Лена прилетела в Сочи в декабре. Хотела отдохнуть немного. Но в 5 утра уже на ногах и сразу в горы на участок. А там - попой кверху и пахать, - рассказал мне Андрей Тришин о том, как Елена отдыхает.

- Интересно, что можно делать на дачном участке в декабре? Цветочки сажать рано.

- Лена найдет себе занятие: подрезать растения, укрыть их, подкормить, опрыскать… Есть цветы, которые боятся заморозков, а в Сочи как раз выпал снег. В свое время я Лене сказал: мне надоело. За своими цветочками ухаживай сама. Я буду кирпичи ворочать.

- Неужели нет помощницы на участке?

- Конечно, есть. Но для Лены возиться с цветами - это лучший отдых.

Изначально я был категорически против этого дома. У Лены есть прекрасная квартира в Сочи у моря. Отдыхай не хочу. Зачем ещё дом в горах? Я знаю по нашему Жостово (там у Прокловой и Тришина целое загородное имение), во что это выльется. Мы купили сперва один участок, потом – второй, потом – третий. Со временем это обросло домами: один, второй, третий… Всё содержать, голова кругом идет.

В Сочи получилась та же история. Дом в Хосте – это Ленина идея. Она купила один участок, потом – второй, третий… Уже тридцать с лишним соток. Небывалый для Сочи участок. В роскошном месте, рядом – заповедник, напротив – тисовая роща. Чистейший воздух, место очень красивое, не спорю. Давай, говорит, один домик поставим, потом второй… Я за свою жизнь столько домов уже построил, не только себе, но и другим (Тришин занимается строительным бизнесом – Ред.). Согласился ей помочь. Привез туда строителей, своих специалистов. Постоянно завожу материалы, в Сочи ничего дельного нет. Понятно, что я не брошу этот проект. Раз пообещал, доведу до конца. Но всё это уже ни в какие ворота…

- Очень дорого?

- Дело не только в дороговизне. Надо же содержать всё это потом. Кто будет этим заниматься? Вот и разрываешься между Сочи и Москвой. В Москву прилетаю, чтобы отдохнуть, а дома ждет уже вот такая (широко разводит руки – Ред.) кипа дел: одно починить, другое оплатить, туда надо съездить… В Жостово у нас ведь большое хозяйство. И думаешь: скорей бы вернуться в Сочи. Туда прилетаю, а там строители уже ждут распоряжений. И получается, что отдыха нет ни здесь, ни там. В пять утра встаешь и вечером падаешь от усталости.

- И Лена такая же? Она вкалывает, чтобы заработать на дом.

- В том-то и дело! Но кому все это надо? Причина не в стремлении чем-то обладать еще. У нас уже все есть. Мы это понимаем. Лене интересен сам процесс. Она сделала дизайн-проект дома. Я только исполнитель. Мы оба не можем сидеть без делать. Шило в заднице. Наверное, поэтому так долго, почти сорок лет, вместе. Сколько раз я ей говорил: Лена, отдохни! Она мне: да-да, сейчас позагораю в шезлонге. Но через 15 минут вскакивает. И уже копается в своих цветочках.

- Кроме того, она много играет на сцене…

- Не так много сейчас. Летом у нее отпуск, из-за коронавируса гастрольный график не такой плотный, как раньше. Желтая пресса пишет, что Проклова в погоне за деньгами довела себя инсульта. Это не так. Нет у нее перегрузок. Ну пять спектаклей в месяц. Это немного для такой опытной актрисы. Когда она работала в репертуарном театре, во МХАТе у Олега Ефремова, она играл каждый день и еще ежедневно были репетиции… Ефремов артистам не давал спуску. Плюс съемки, на которые артистов отпускали с боем. Потому что главное - театр. Лена снималась либо утром, либо ночью. И я так же работал: приезжал домой, чтобы поспать 4-5 часов.

- В общем встретились два трудоголика. Наполнили свою жизнь работой, стройкой. Внуки не ваша тема.

- А внуков нет. Я бы очень хотел. У Лены есть внучка Алиса от старшей дочери (Арина – дочь Прокловой от первого брака). Но Алиса уже взрослая, ей 26 лет. Она живет отдельно от родителей, снимает квартиру. Она умница, с красным дипломом закончила МАРХИ (Московский архитектурный институт). У неё хорошая интересная работа. А внуков, которые рядом, с которыми можно понянькаться, нет. И я уже перестал надеяться.

- Елена из-за этого переживает?

- Она об этом не говорит. Но думаю, что переживает. Одно время я ей и нашей дочери Полине плешь проел: говорю, родите мне внука или внучку. Я воспитаю. Пока силы есть чему-то научу, многое смогу передать. А так живем, себя не жалея, непонятно ради кого, для чего...

- Елену многие осуждают за ее рассказы о бывших любовниках. Мол, так она зарабатывает на ток-шоу. До сих пор люди находятся под впечатлением её откровений в «Секрете на миллион», где Проклова рассказала о домогательствах со стороны известного актёра, когда она была подростком. Что вы об этом думаете?

- Мы с ней эту тему не обсуждали. Но то, что она решила рассказать всё это не ради денег, я вам ручаюсь. Я Лену хорошо знаю. Это то, что до сих пор у нее болит, что её гложет. Только поэтому она высказалась. Ну а что про неё пишут… За 40 лет, что мы с ней вместе, я столько начитался и о ней, и о себе. Чего только не услышал в свой адрес. Поэтому сейчас ничего не смотрю и не читаю принципиально.