"В старости мне миллион будет не нужен": Обнародованы неизвестные личные письма Юрия Никулина

Юрий Владимирович часто отказывался от ролей в кино из-за плотного графика выступлений. Фото: Кадр из фильма

В декабре исполнилось 100 лет со дня рождения замечательного актера и артиста цирка Юрия Никулина. В память о нем впервые собраны его ранее неопубликованные письма матери, которые вошли в книгу «Юрий Никулин. Счастье - это просто. Несерьезные серьезные письма 1960 - 1972 годы». Ее подготовило издательство «АСТ», редакция «Времена. Переплет», разрешившее опубликовать фрагменты на kp.ru

Послания из-за границы

Как бы ни был загружен Никулин, он в поездках всегда находил время написать подробное письмо маме и родным. Писал каждый день в любую свободную минуту. География писем обширна - Америка, Канада, Австралия, Франция и другие страны.

«Писать письма отец очень любил, - сообщил в книге его сын Максим Никулин. - Как правило, папа с мамой делились своими впечатлениями от увиденного за границей. Родители иной раз пропадали на полгода. Например, их первая поездка в Америку длилась семь с половиной месяцев - они проехали не только Штаты, но и Канаду. Это было очень тяжело. Вернулись вовсе не пораженными увиденным, а озверевшими от вояжа и бесконечной работы. Папу вообще нельзя назвать впечатлительным человеком. Мама была другой, и ее, конечно, поразил Париж.

Цирк своими отчислениями содержал весь Госконцерт. При этом артисты получали копейки. Папа мой, например, в Америке семь долларов суточных получал, притом что был уже заслуженным артистом. А ведь на эти деньги надо было еще и питаться.

Папе предлагали возглавить Союзгосцирк. Пригласили в Министерство культуры: «Юрий Владимирович, есть такое мнение, подумайте». Мама сказала: «Юра, цирку с твоим назначением, конечно, будет лучше. Но тебе и нам будет гораздо хуже. Подумай, что для тебя важнее?» Папа и сам никогда не стремился в руководители, поэтому предложение отклонил, а вот когда попросили возглавить цирк на Цветном бульваре, он откликнулся, потому что для него это был дом».

Артист посылал близким письма и открытки из каждой точки планеты, где проходили его гастроли. Фото: Личный архив

«В Америке говорим под фонограмму»

16 мая 1960 г. Вот уже 2 месяца и неделя, как мы в Бразилии! Сборы здесь очень хорошие и принимают нас превосходно всех. Насчет нашей дальнейшей судьбы - неизвестно. Здесь мы заканчиваем работу через неделю, т. е. 22-го. И, скорее всего, поедем в Уругвай (Монтевидео). Живем мы хорошо. Здоровы. Устаем, правда, прилично.

24 февраля 1965 г. Мельбурн. Дорогая мамочка! Вот, наконец, мы и в Австралии. Был очень трудный и тяжелый перелет. 38 часов! В Бразилию было лететь легче. До Индии мы летели через Ташкент и Карачи на нашем Иле, а в Бомбее мы пересели на реактивный самолет «Боинг» индийской авиакомпании. Лететь было, в общем, неплохо, но это все утомляет. С нами летели наши футболисты команды «Торпедо». Они сошли в Австралии в порту Перт, а мы летели дальше до Сиднея и тут же пересели на местный самолет, который нас через два часа доставил до Мельбурна. Встретили нас очень гостеприимно. Все внешне напоминает Англию. Интерес к нам большой. Вчера приехали усталые и проспали… 14 часов. Крепко целую и обнимаю. Юра.

19 октября. Утро. 1967 г. Дорогая моя мамочка! Вот и второй город в Штатах! Вылетели из Нью-Йорка и уже без четверти 12 приземлились в Бостоне. Начали мы спектакли при переполненном зале. Но первый спектакль прошел неудачно. Четвертым номером выступала на проволоке Нина Логачева. Она сделала первую часть номера, после чего вышли мы сделать маленькую паузу для того, чтобы она отдохнула на мостике. Только я подал ей веер и отошел, как вдруг раздался треск. Я обернулся и увидел, что оба мостика, на которых натянута проволока, рухнули, и Нина лежит на манеже. Шум в зале, крики. Мишка подбегает к ней и поднимает на руки... Здесь, конечно, виной всему спешка, с которой все готовится здесь. Это ведь очень сложно - за один день перебросить такое количество людей, багажа и животных, подвесить сложную аппаратуру с тем, чтобы мы на другой день уже вечером работали... С Ниной, слава богу, все в порядке. Просто ушиб плеча и, конечно, нервный шок.

Говорим мы под фонограмму, которую записали на студии звукозаписи в Нью-Йорке. Иногда магнитофон барахлит. Мы открываем рты, как рыбы, а динамики молчат. Или вдруг магнитофон сам переключается на малую скорость, и по цирку плывет бас Шуйдина или мой. Тогда за кулисами раздается чей-то испуганный крик: «Никулина сломалась!» И бегут за электриком…

27 декабря 1969 г. Париж. Мамочка, родная моя! У нас все в полном порядке. Билеты до конца наших гастролей проданы. Вчера в посольстве был прием дневной по случаю приезда и отъезда Фурцевой (министра культуры СССР. - Ред.). Было много народу. От цирка было 20 человек. Несмотря на гущу толпы, Фурцева разыскала нас и минут пять беседовала со мной. Она очень довольна успехами цирка здесь и всячески благодарила нас. В основном она приехала в связи с начавшимися гастролями Большого театра. Начали они 23-го оперой «Борис Годунов» ...Вообще их (Большого театра) гастроли не очень выгодны для нашего государства, т. к. их 450 человек, и они сжирают почти все, что зарабатывают. Хотя их билеты и были баснословно дороги (120 франков!), все же публики много не вмещалось в театр. Всего зрительных мест было 1800. А у нас самый дорогой билет в Париже стоил 30 франков, публики было 5000, а нас было всего 60 человек.

«20 лет, как мы живем с Танькой»

20 мая 1970 г., Сочи. Мамочка, родная наша! Сегодня получили твое письмо от 15-го. Были очень рады… 23-го исполнится 20 лет, как мы живем вместе с Танькой. Дата довольно внушительная. Эти двадцать лет мы прожили с ней хорошо, дружно. Я очень доволен нашей жизнью. Не знаю, как будем жить следующие 20 лет, но думаю, что так же. Наверное, так дружно жить меня научила ты. Передо мной всегда пример, как ты жила с папой…

Сегодня вечером сюда приезжает Моргунов с концертами (на неделю). Будет выступать по домам отдыха. Администратор, который организовывает это дело, пытался и меня втянуть в это дело. Но я отказался. «А когда же вы начнете собирать свой миллион на старость?» - спросил он меня. Я сказал, что в старости мне миллион будет не нужен.

По словам Никулина, советский цирк за границей зарабатывал больше балета и содержал весь Госконцерт. Фото: Личный архив

КСТАТИ

Как снимали «Бриллиантовую руку»

20 июня 1968 г. Адлер. Вчера весь день снимали на теплоходе «Россия», который пришел в Сочи на три дня. Снимали трудный эпизод - песню Графа. Графа (в фильме «Бриллиантовая рука») играет Миронов (сын Мироновой и Менакера). Он молодец. Очень хорошо поет, двигается и вообще очень хороший актер. «Россия» - громадина. Бывший личный теплоход Гитлера. Все монументально. Каюта отделана под красное дерево, и вообще все шикарно. Там же мы обедали. В середине дня на судно приехали Таня, Максим и Нина Гребешкова (актриса, жена режиссера Гайдая). Они от Адлера приехали в Сочи на быстроходном катере «Комета» и с 3 до 7 были с нами в море.

Юрий Владимирович часто отказывался от ролей в кино из-за плотного графика выступлений.

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