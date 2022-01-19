Анастасия Волочкова закатила cкандал в самолете

Анастасия Волочкова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Две недели Анастасия Волочкова провела на Мальдивах с накачанным красавцем по имени Сережа. Знаменитая балерина горячего банщика отхватила на популярном шоу "Давай поженимся!". После эфира сладкая парочка укатила на острова. Но всему хорошему когда-нибудь приходит конец. Артистка и ее мускулистый красавчик вернулись в Москву. Со скандалом.

Возвращение Анастасии Волочковой из отпуска на Мальдивах обернулось скандалом. Балерина устроила дебош на борту самолета из-за нежелания носить маску.

В Сети появилось видео, на котором Анастасия на протяжении шести часов скандалила с сотрудниками авиакомпании. Как объяснили очевидцы, звезда не захотела надеть маску во время перелета. "Ненавижу хайп на пустом месте. Цирк продолжался долго. Мы даже переживали, что самолет посадят в каком-нибудь другом городе", - рассказали очевидцы.

Балерина устроила дебош на борту самолета из-за нежелания носить маску. Фото: СОЦСЕТИ

Бортпроводники пытались успокоить разбушевавшуюся Анастасию, но она продолжала истерить, снимая все происходящее на телефон. В какой-то момент в скандал попытался вмешаться мускулистый банщик балерины по имени Сергей. Однако он быстро ретировался в свое кресло.

Ну а Волочкову в Москве встретил наряд полиции. Теперь балерине грозит штраф. Разборки, к слову, продолжились в аэропорту Шереметьево.

Сама артистка пока молчит о дебоше. Впрочем, поклонники уверены, что звезда не оставит эту ситуацию без внимания. Анастасия наверняка захочет разобраться с обидчиками.