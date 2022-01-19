Светлана Ходченкова. Фото: Инстаграм.

Светлана Ходченкова снялась топлесс для обложки глянца: фотография актрисы украсила первую страницу журнала «Tatler». На фото 38-летняя звезда позирует в одной ярко-оранжевой юбке Prada. Ее обнаженная грудь прикрыта длинными волосами.

Снимок обложки был опубликован в Инстаграм-аккаунте журнала. В описании к нему говорится, что в новом выпуске издания Светлана расскажет о том, как снималась в голливудском фильме «Росомаха. Бессмертный», а также о своем продюсерском дебюте. В начале февраля в широкий прокат выйдет психологический триллер «Другое имя» режиссера Веты Гераськиной - фильм о мрачных тайнах прошлого, которые могут навсегда изменить будущее. Ходченкова не только сыграла в картине главную роль, но и впервые выступила как продюсер фильма.

Фотография актрисы украсила обложку журнала «Tatler». Фото: Инстаграм.

Светлана смело может позволить себе обнажиться – ведь ее фигура безупречна. Идеальное тело актрисы – результат жестко диеты и регулярных занятий спортом. Ходченкова тренируется в спортзале не менее трех раз в неделю. Кроме того, актриса увлекается танцами на пилоне – а акробатические трюки на шесте требуют немало усилий. В Инстаграме звезда регулярно делится свежими кадрами из студии, демонстрируя чудеса ловкости и гибкости. Танцы на пилоне Светлана освоила несколько лет назад для роли, когда снималась в фильме «Воин». После премьеры картины в 2015 году актриса не оставила пол дэнс: акробатические упражнения на шесте увлекли ее настолько, что она продолжает тренироваться до сих пор. Пол дэнс требует невероятной физической подготовки. В одном из интервью Ходченкова рассказывала, что на первых занятиях она стирала руки в кровь.

- Танцы на пилоне — это ужасно тяжело физически. Невероятно сильные руки надо иметь! – призналась актриса. - Пришла, помню, с настроением: «Где наша не пропадала». Волновалась в основном по поводу степени одетости-раздетости впоследствии в кадре. И в первые же пять минут первой же репетиции стерла в кровь руки! Пришлось надеть перчатки. Поначалу болело все. Но руки — вообще что-то страшное. Когда пришла на второй урок, несмотря на перчатки, было полное ощущение, что хватаешься за раскаленное железо... Приходилось делать перерывы между тренировками, чтобы немного унять боль.

К слову, фильм «Воин» стал для Ходченковой испытанием не только физическим, но и моральным: ей пришлось сниматься вместе с бывшим мужем Владимиром Яглычем. В картине они играют мужа и жену. Артисты расстались в 2010 году после пяти лет брака. Но на съемочной площадке они работали абсолютно профессионально, забыв былые обиды.

Актриса тщательно скрывает свою личную жизнь. Пару лет назад ей приписали роман с продюсером Семеном Слепаковым, однако актриса всегда отрицала, что между ними что-то было. Несмотря на свой звездный статус, Ходченкова ведет довольно закрытый образ жизни. В недавнем интервью она призналась, что чувствует себя некомфортно на тусовках.

- Мне не всегда комфортно в больших компаниях. Я не любитель больших тусовок, вечеринок. Даже если проследить по моему Инстаграму, у меня нет фотографий, где я и много-много людей, - рассказала Светлана. - Раньше я думала, что, наверное, это плохо: все же люди общаются, надо быть в социуме. А я не очень социально ориентированная в этом плане.