Агния Дитковските перестала скрывать красавца-мужа

Агния Дитковските. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После развода с актером Алексеем Чадовым Агния Дитковските долго скрывала свою личную жизнь. В июне прошлого года 33-летняя красавица тайно вышла замуж, когда была уже на пятом месяце беременности. Избранником звезды стал столичный ресторатор Богдан Панченко. А в ноябре стало известно, что Агния родила третьего ребенка – дочку. Имя девочки родители не разглашают. Богдан Панченко не стремится к публичности и старается вести еще более закрытый образ жизни, чем его жена. Но теперь, похоже, Агния решила все-таки поделиться своим семейным счастьем с поклонниками. В Инстаграме она впервые за долгое время опубликовала фото своего красавца-мужа.

Супруги сейчас отдыхают в Италии. На фото избранник актрисы сидит за столиком уличного ресторана. Как уточнила Агния в подписи к посту, снимок был сделан в Милане. Поклонники актрисы в комментариях отметили не только эффектную внешность мужа Дитковските, но и обручальное кольцо, которое красуется у него на пальце.

В Инстаграме Агния впервые за долгое время опубликовала фото своего мужа Богдана Панченко. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, актриса очень счастлива в новом браке. Богдан Панченко – совладелец крупной ресторанной сети Lucky Group. По его прибыльному бизнесу, правда, нанесла серьезный удар пандемия коронавируса, однако даже несмотря на карантинные строгости ресторатору удалось остаться на плаву. Недавно его заведения даже включили в легендарный ресторанный гид «Мишлен».

Стартовый капитал для открытия своего дела Богдан получил от родителей. Его отец – Василий Панченко, бывший директор центрального московского ипподрома, в лихие 90-е стал одним из первых в России владельцев частной конюшни элитных скакунов. У родителей Богдана есть дом в Испании, и школу он заканчивал в Европе. Его родители Ольга и Василий Панченко до сих пор живут на две страны – Россию и Испанию.

От брака с Алексеем Чадовым Агния растит 7-летнего сына Федора. В 2016-м году она родила дочь Нику, кто отец ребенка – неизвестно. Ходили слухи о связи актрисы с украинским олигархом, а затем – с восточным бизнесменом. Якобы именно состоятельный возлюбленный подарил Агнии и ее маме, актрисе Татьяне Лютаевой шикарный трехэтажный дом на Рублевке. Однако не исключено, что дочь Нику Агния тоже родила от Панченко. Говорят, на тот момент ресторатор был женат, поэтому не смог официально признать девочку.