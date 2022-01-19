Все люди как люди, а я – королева: 76-летняя мама Наташи Королевой снялась в смелой фотосессии без юбки

Мама Наташи Королевой снялась в смелой фотосессии. Фото: кадр видео.

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай – женщина-праздник. 76-летняя Мама Люда, как ласково называет ее певица, в свои годы сохраняет удивительную бодрость духа и жизнерадостность. Людмила Ивановна отлично поет, танцует и всегда готова к шуткам и розыгрышам. Кроме того, мама артистки обожает сниматься в ярких фотосессиях. На днях Наташа Королева прилетела на отдых в Майами, где живет ее родительница, и решила организовать для мамы новую фотосъемку. Видеороликами съемочного процесса артистка поделилась в Инстаграме.

Для фотосъемки Людмила Порывай выбрала очень необычный образ. Мама певицы позирует без юбки, в футболке и леггинсах. На плечи Людмила Ивановна накинула алую шубку из искусственного меха, скроенную в форме сердца. Ее голову венчает золотая корона.

76-летняя Людмила Порывай позирует без юбки. Фото: кадр видео.

- Королева! Настоящая королева! – произносит за кадром ее звездная дочь.

В свои годы мама певицы может похвастаться стройными ногами – и именно на эту часть тела было решено сделать акцент. Образ дополнил яркий макияж и красная помада. В качестве ассистента стилиста на съемке присутствовал муж Королевой Сергей Глушко. В кадре Тарзан заботливо поправляет на теще полы ее шубки.

- Давненько в моей ленте не появлялась Мама Люда! А вы, я уверена, по ней соскучились! Все, кто наблюдает за нашей семьей на волнах соцсетей, я надеюсь, понимают, что наша семейка не совсем обычная. Все члены нашей семейной группировки трохи не вписываются в стандартные каноны, так что уважаемые подписчики или мы совпадаем с вами вибрациями и наслаждаемся, или лучше отпишитесь, что бы не делать себе нервы! Всем любви и позитива! – объявила Наталья.

Ее голову венчает золотая корона. Фото: кадр видео.

Недавно Людмила Порывай удивила подписчиков своего Инстаграма неожиданным предложением. Мама Люда объявила, что готова оказать поклонникам необычную услугу – платные поздравления. Сколько именно она берет за труд, Людмила Ивановна не сообщила. Очевидно, что платные поздравления для нее – скорее способ развлечения. Людмила Порывай живет в США с 90-х годов. За это время она успела заработать американскую пенсию. Кроме того, ее муж – далеко не бедный человек. Супруг Людмилы Ивановны – владелец нескольких ресторанов. Одним из первых он открыл в Майами заведение русской кухни, и с тех пор процветает. Тем не менее, Порывай не намерена сидеть без дела.

Кроме того, мама Люда не любит швырять деньги на ветер. Перед Новым годом она рассказала подписчикам своего Инстаграма об одном лайфхаке, который она обычно использует в круизах. Новый год Порывай и ее супруг отмечали на океанском лайнере, бороздящем Карибское море. По словам мамы артистки, спиртное на таких кораблях стоит недешево. А проносить на борт свой алкоголь категорически запрещено. Но мама Люда придумала, как выкрутиться.

- Грелки! Мы берем с собой грелки. И в грелки наливаем вискаря – и имеем удовольствие. Там дают пять грамм виски и стакан льда, остальное нужно покупать. Американцам даже в голову не приходит: грелки для поясницы, а там – вискарь. И нам хватает на все путешествие хорошо посидеть, - сообщила Людмила Порывай.

В свои годы мама певицы может похвастаться стройными ногами – и именно на эту часть тела было решено сделать акцент. Фото: кадр видео.

По ее словам, короткий океанский круиз – популярный способ отдыха американских пенсионеров. К слову, Порывай как-то призналась, что в Штатах она не работала ни дня. Но, тем не менее, получает там неплохие деньги - минимальную пенсию по старости.

- В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия - 600 долларов по старости (более 46 тысяч рублей. - Ред.).