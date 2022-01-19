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В мире19 января 2022 5:00

Очень легкомысленно: Итальянские полицейские отказываются носить розовые маски

Они уже назвали их «позором полиции»
Алена ГРИЦЕНКО
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Стражи порядка считают, что розовые маски никак не подходят под темный цвет их униформы

Стражи порядка считают, что розовые маски никак не подходят под темный цвет их униформы

Фото: EAST NEWS

Профсоюз полицейских Италии требует от правительства заменить защитные маски бледно-розового цвета, которые вошли в новый комплект униформы. Стражи порядка считают, что розовые маски никак не подходят под темный цвет их униформы и просят маски синего, белого или черного цвета.

- Необходимо проявлять трезвость и уважение в данном вопросе, в конце концов, просто соблюдать нормы приличия, - заявил председатель профсоюза итальянской полиции Стефано Паолини. – В период растущего недовольства населения предлагать маски легкомысленной расцветки – глупо. Мы требует принять незамедлительные меры и выдать маски, подходящие к форме правоохранителей.

Большинство карабинеров, увидев кокетливый аксессуар, даже отказались брать розовые маски в руки. «Подумайте только, что скажут про нас люди», - недоумевают они.

В Интернете уже появились мемы – полицейские в розовой униформе.

На вопрос - как вы относитесь, если карабинеры будут носить маски розового цвета? – опрошенные итальянцы улыбались в ответ. По их мнению, это несерьезно и смешно. Хотя есть и те, кто считает, что цвет не важен, главное, как полицейский будет исполнять свои служебные обязанности.

- Мы предложили отправить респираторы розового цвета в школы и больницы, - сказал Стефано Паолини. – Нам кажется, что в этих заведениях они будут вполне уместны, но только не в полиции.

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