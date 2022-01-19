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В мире19 января 2022 5:15

В Риме продолжается битва наследников за виллу баснословной стоимости

На стенах владения – фрески Караваджо и Гверчино
Юрий МАЙБОРОДА
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Принцесса Рита утверждает, что муж обещал ей спокойную жизнь на вилле до скончания ее дней

Принцесса Рита утверждает, что муж обещал ей спокойную жизнь на вилле до скончания ее дней

Фото: EAST NEWS

В Риме продолжается скандал, связанный с исторической недвижимостью – знаменитой виллой «Аврора», которую расписывали художники эпохи Ренессанса.

Выставленную на торги усадьбу не смогли продать даже за стартовую цену в 471 миллион евро. Ожидается, что повторный аукцион состоится весной.

Легендарная вилла «Аврора», основным, но далеко не единственным украшением которой является единственная в Риме фреска работы Караваджо, была построена в 1570 году. С начала 1600-х годов здание принадлежало семье итальянской знати Людовизи.

В 2009 году глава семейства, принц Николо Бонкомпаньи Людовизи женился на 60-летней американке Рите Дженретт, бывшей супруге политика Джона Дженретта, отправленного за решетку после коррупционного скандала.

Сама Рита, получившая после брака с Николо статус принцессы, на родине вела довольно веселую жизнь – в США она известна как актриса, тележурналист, бизнесвумен и модель Playboy .

В 2018 году Николо Бонкомпаньи Людовизи скончался, и началась битва за «Аврору». По одну сторону битвы - его вдова, принцесса Рита, которая утверждает, что муж обещал ей спокойную жизнь на вилле до скончания ее дней, по другую – трое сыновей Николо от предыдущего брака.

Рассмотрев претензии сторон, итальянский суд принял решение – виллу пустить с молотка, вырученные деньги поделить.

В дело вступили оценщики, которые и вынесли вердикт: учитывая историческую ценность, вилла должна быть продана почти за 500 миллионов евро. Однако на прошедших торгах покупатель на эту недвижимость так и не нашелся.

Кстати, помимо знаменитой фрески Караваджо, на вилле имеется роспись работы Гверчино, на которой изображена богиня зари в колеснице. Собственно, именно эта фреска и дала название усадьбе.

А еще в саду стоит статуя, созданная самим Микеланджело.

Потенциального покупателя, наверняка, ждет немало исторических открытий. Правда есть и неприятный момент: ему придется провести реставрацию жилья за свой счет, а эксперты оценивают его примерно в 11 миллионов евро. Но на фоне стоимости самой виллы эта сумма не выглядит уж такой большой.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ