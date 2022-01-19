В Риме продолжается битва наследников за виллу баснословной стоимости

Принцесса Рита утверждает, что муж обещал ей спокойную жизнь на вилле до скончания ее дней Фото: EAST NEWS

В Риме продолжается скандал, связанный с исторической недвижимостью – знаменитой виллой «Аврора», которую расписывали художники эпохи Ренессанса.

Выставленную на торги усадьбу не смогли продать даже за стартовую цену в 471 миллион евро. Ожидается, что повторный аукцион состоится весной.

Легендарная вилла «Аврора», основным, но далеко не единственным украшением которой является единственная в Риме фреска работы Караваджо, была построена в 1570 году. С начала 1600-х годов здание принадлежало семье итальянской знати Людовизи.

В 2009 году глава семейства, принц Николо Бонкомпаньи Людовизи женился на 60-летней американке Рите Дженретт, бывшей супруге политика Джона Дженретта, отправленного за решетку после коррупционного скандала.

Сама Рита, получившая после брака с Николо статус принцессы, на родине вела довольно веселую жизнь – в США она известна как актриса, тележурналист, бизнесвумен и модель Playboy .

В 2018 году Николо Бонкомпаньи Людовизи скончался, и началась битва за «Аврору». По одну сторону битвы - его вдова, принцесса Рита, которая утверждает, что муж обещал ей спокойную жизнь на вилле до скончания ее дней, по другую – трое сыновей Николо от предыдущего брака.

Рассмотрев претензии сторон, итальянский суд принял решение – виллу пустить с молотка, вырученные деньги поделить.

В дело вступили оценщики, которые и вынесли вердикт: учитывая историческую ценность, вилла должна быть продана почти за 500 миллионов евро. Однако на прошедших торгах покупатель на эту недвижимость так и не нашелся.

Кстати, помимо знаменитой фрески Караваджо, на вилле имеется роспись работы Гверчино, на которой изображена богиня зари в колеснице. Собственно, именно эта фреска и дала название усадьбе.

А еще в саду стоит статуя, созданная самим Микеланджело.

Потенциального покупателя, наверняка, ждет немало исторических открытий. Правда есть и неприятный момент: ему придется провести реставрацию жилья за свой счет, а эксперты оценивают его примерно в 11 миллионов евро. Но на фоне стоимости самой виллы эта сумма не выглядит уж такой большой.