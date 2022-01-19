Валерий Федоров: Коронавирусу и кризису не удалось выбить почву из-под ног у большинства россиян

Мы обратились за комментарием к руководителю ВЦИОМ Валерию Федорову Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Свежие опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показывают картину социального самочувствия россиян и их ожидания от начавшегося года.

Мы обратились за комментарием к руководителю ВЦИОМ Валерию Федорову.

БЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ

- Валерий Валерьевич, результаты двух исследований опубликовал ваш центр в конце 2021-го. Индекс удовлетворенности жизнью в декабре составил 47 пунктов - что соотносится с ноябрем 2020-го. То есть за год эта самая удовлетворенность не изменилась ни в худшую, ни в лучшую сторону?

- Картина настроений людей так же противоречива, как противоречивое само наше беспокойное время. Главной темой остаётся пандемия коронавируса. При том она давно приелась, от неё устали, пытаются игнорировать новости о «короне». Но – «закрыться» не получается . Периодически возникают новые опасные штаммы. А значит – начинаются новые «волны» эпидемии. Новая волна – очередной приступ страха за все, что связано со здоровьем, с жизнью.

- А что с экономикой?

- По статистике, кризис у нас закончился. Зафиксирован даже внушительный экономический рост - 4.8% ВВП в ушешем году. Но радость от этого убивает разгон инфляции. Люди попали в «ножницы», когда доходы растут очень медленно, а расходы - быстро.

- Мы «на растяжке»?

- Именно! И всего опаснее – переменчивость, нестабильность ковидного существования: «то взлет, то посадка». И когда это кончится – никто не знает. Веру в будущее порывает сам механизм эпидемии. Он выражается в пресловутых волнах. Мы уже пережили четыре волны, по две в год. Сейчас начинается пятая. Каждая волна несет с собой рост страхов, напряжения. Вводятся новые ограничения. Жизнь осложняется, эмоциональное состояние ухудшается. И общественные настроения идут вниз. Затем волна спадает — и ограничения понемногу отменяются. Маски снимаются, люди начинают радоваться жизни. Все оживляется! Увы, ненадолго – до следующей волны.

- Скоро третий год, как «на качелях»?

- В общем, да. Поэтому к концу года пришли по показателям социально-психологических ожиданий примерно к тому же, с чего начинали год назад. То есть крутимся на месте, как в заколдованном лесу, из которого не можем найти выход.

- Но не только мы в такой ситуации?

- Весь мир. И это плохо. Ни одна страна в мире не нашла выхода из такой волны. Чтобы мы могли сказать: для спасения будем делать вот так, как они.

- Даже «счастливый» Израиль?

- И «счастливый» Израиль. И даже «счастливый» Китай. Страна во многом отключена от внешнего мира, и при обнаружении двух-трех заболевших они закрывают миллионные города... Ну разве это нормальная жизнь?

ПОВЕСТКА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

- Почти половину респондентов их жизнь устраивает в целом, четверть — отчасти, а еще четверть - не устраивает вовсе.

- Тут речь идёт о собственной жизни и жизни семьи нашего респондента. Но этим же всё не исчерпывается - мы живем в определенном населенном пункте, регионе, стране. В большом мире, наконец. А значит, важен информационный фон и повестка, которую задают СМИ и соцсети. Она может быть общероссийской, общемировой. Чаще всего она тревожащая, «нагружающая» негативными эмоциями. Это обычное её свойство. Так медиасфера работает и благодаря «торговле угрозами» зарабатывает внимание людей. Которое потом монетизирует.

- К этому уже привыкли?

- Более или менее. Проблема в том, что последние два года негативная повестка стала всеобъемлющей. В генерацию плохих новостей вслед за медиа включились правительства большинства стран. Вместе они создают атмосферу паники и ужаса. В которой мы с вами обречены находиться уже не первый месяц. Это дополнительно усугубляет отрицательный тренд в социальном самочувствии.

- И что же делать?

- Некоторые вообще стараются отключиться от негативных новостей. Не смотреть телевизор, сеть на «цифровой детокс». Но получается это мало у кого. Мы, человечество, вид социальный и не созданы для отшельничества. Оттого большинство существует в негативной повестке. Она, кстати, - и это хорошо показывают наши опросы - сильно расходится с тем, что происходит в собственной жизни людей. Поэтому приходится включать навыки выживания и – адаптироваться, смиряться, привыкать к тому, от чего не можешь убежать и что не можешь изменить. Сегодня половину россиян ситуация вокруг них в целом устраивает, четверть - не устраивает, еще четверть – отчасти устраивает, отчасти нет. Благодаря этому уникальному механизму адаптации к катастрофам, выработанному нашей советской и постсоветской историей, стакан сегодня скорее наполовину полон, чем наполовину пуст.

- А как тогда получается, что 61% россиян полагают, будто самые тревожные времена еще впереди, а лишь 18% полагают, что такие времена позади ?

- Это важный индикатор ожиданий и прогнозов. Он показывает, что страх не ушел. И все мы сидим «на измене». И готовы к тому, что станет жить хуже. Причину я уже объяснил – «качели», на которых мы летаем уже два года, мешают людям расслабиться и получить удовольствие от изменения ситуации к лучшему, поскольку оно воспринимается как временное, мимолетное, а за ним придёт новый кризис. Но есть и хорошая новость: «индекс ожидания тревожных времен» за год снизился с минус 67 до минус 59. Значит, тревога никуда не ушла, но её стало чуть меньше.

- То есть за год ситуация улучшилась?

- Да. Но тревожные ожидания никуда не ушли, они по-прежнему доминируют. Многие все еще не видят света в конце тоннеля, как не видят его и ученые, и политологи. Но мы как-то научились жить внутри кризиса. Отчасти его «рутинизировали». Вначале был «ужас-ужас-ужас». А сейчас, если хотите - «просто ужас». Но сказать, что мы увидели: вон за поворотом наше светлое будущее — такого пока нет.

КТО ЧЕГО ЖДЕТ

- Каждый пятый респондент полагает, что в 2022-м ситуация с коронавирусом станет полегче, 11% рассчитывают на повышение своего уровня жизни, 8% надеются на повышение пенсий и ждут улучшений в экономике — не маловато оптимистов?

- Личная ситуация у россиян меняется очень медленно. Изменения здесь связаны с конкретными крупными событиями: ребенок родился, работу сменили, ипотеку взяли... В целом сфера повседневности, собственной и семейной жизни – это оазис надежды, тут надежды устойчиво доминируют, и даже пандемия ничего не изменила. Три последних года мы движемся в узком коридоре значений, а если точнее, то стоим на месте. И это место - неплохое. Почву из-под ног у большинства россиян вирусу и кризису выбить не удалось.

- А что со страной?

- Тут всё традиционно хуже. О причинах я уже говорил, это непрерывно работающий механизм формирования негативной повестки. Поэтому всегда ожидания будущего для страны ниже, чем собственного будущего. Год назад индекс ожиданий для страны был вообще отрицательным. То есть пессимистов было больше, чем оптимистов. В этом году прогнозы вышли в позитивную плоскость. «Плюс» небольшой, но он налицо. Вектор ожиданий развернулся в позитивную сторону. Оптимизм очень осторожно, но растёт.

- В декабре боялись возможных военных конфликтов в 2022-м всего 7% - то есть наши граждане не верят, что страна всерьез начнет с кем-то воевать, люди информационной истерии не поддаются?

- 7% - это много, потому что это проценты ответов на так называемый «открытый» вопрос, когда не предлагается вариантов ответов, и люди сами говорят, чего боятся. Если на открытый вопрос дают содержательный ответ, то, значит, он крепко засел в сознании людей. Поэтому о войне люди думают и её боятся. Однако больше, чем о войне, думают и боятся коронавируса, высоких цен, экономического кризиса и безработицы.

- Итоги двух этих опросов дают нам надежду на то, что нет социальной апатии или пессимизма?

- Ну куда же без них? Это нормальные человеческие чувства, и они есть и будут. Важно, чтобы они не доминировали. Мы видим, что почти через два года после начала пандемии пессимистов много, но они не доминируют. И их число по сравнению с тем, что было год назад, не растёт, а сокращается.