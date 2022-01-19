Михаил Грушевский: "А вы скажите жителю Рублевки, что он - «замкадыш»!"

«КП» обратилась к сатирику, пародисту, шоумену и коренному москвичу Михаилу Грушевскому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый раз, когда живущих в Москве кто-то пытается «классифицировать и систематизировать», это вызывает, как правило, довольно бурные обсуждения в обществе. На этот раз художник выделил среди тех, кто обитает в самом большом мегаполисе Европы, пять наиболее часто встречающихся типажей — от «девушки с Патриарших» и «модника из Китай-города» до «интеллигента из Хамовников» и «покорителя Москва-сити». И сопровождают эти типажи соответствующие атрибуты — от сумочки от Луи Виттон до таксы и «ключей от квартиры в Центральном административном округе».

Всерьез подобную «классификацию» комментировать довольно сложно, потому «КП» обратилась к сатирику, пародисту, шоумену и коренному москвичу Михаилу Грушевскому:

- Михаил, скажите честно, вы по жизни — кто?

- Мне сложно вписаться в подобную предлагаемую конфигурацию. Я родился в классической советской коммуналке на Чистопрудном бульваре. С одной стороны — коммуналка. С другой стороны — Чистые пруды. Мой друг, ростовчанин Дмитрий Александрович Дибров, это любит подчеркивать.

- Ну вот он, получается, весьма многолетний москвич - но из тех, кто во времена седой старины приехал в стольный град с юга?

- Кстати, тут ведь забыли многочисленную категорию «понаехавших». Если взглянуть на солидный список людей издалека, успешно покоривших столицу — ну и к какому району прикажете их отнести, к какому типажу?

- «Понаехавшие» - это совсем не обидно?

- Нет, конечно, это добрая, юмористическая характеристика. Ну, а возвращаясь к своей характеристике, то, родившись в коммуналке в центре Москвы, большую часть жизни, 32 года, я прожил в отдельной квартире в кирпичном доме на Маломосковской улице. Это в районе проспект Мира, ближе к Сокольникам.

- Для вас, болельщика армейцев, район почти «спартаковский», а, значит, враждебный.

- Ну ладно... Я играл там в теннис дикарем. Варварски захватывая корты на полчаса, пока они были свободны. А если мою фигуру подтянуть к ВДНХ, то можно вполне ассоциировать меня с достижениями народного хозяйства.

- Но вы продолжаете перемещаться по столице?

- Да, сейчас я житель Северо-Запада, улицы Живописной — напротив Серебряного Бора. И чувствую себя там прекрасно, и сын мой занимается в детской академии ЦСКА, - так что куда нас сейчас вписать? С районами Москвы типаж москвича сегодня связать сложновато.

- Но все же, все же...

- Чтобы меня сюда вписать, нужен некий типаж «ботана». Который ходил в шахматную секцию, на курсы английского, МИСиС закончил — и в общем, так и мог сложиться образ бывшего ботаника. Но это все в юношестве.

А, кстати, куда попали трудолюбивые гости столицы, которые работают на мойках, шиномонтажах, улицы убирают — их то куда определить?

- Есть тип «замкадный». Но он слишком обобщенный. Требуется десятки «подвидов»?

- Замкадье — оно такое разное! Живущие за МКАДом жители Рублевки вряд ли толкутся в столичном метро. Москва - это государство самостоятельное в своем роде. Город имеет свою специфику и живет по своим законам — так было и в советские годы, так и сейчас, за 30 лет постсоветской эпохи. И так будет всегда. Хотя Питер в чем то вырвался вперед, да и Ростов тоже. Но Москва точно представлена не пятью-шестью подвидами. Раньше было просто: рабочий клас, трудовое крестьянство, научно-техническая интеллигенция. И творческая. Мы назывались прослойкой. В общем, подаю заявку на дополнительные фигурки и типажи. Приветствую креативность авторов. Но пока, фигурально выражаясь, вижу тут некоторое обрезание.

- Как в анекдоте...

- А он таки есть! Потому закончу не мною придуманной шуткой. Когда знаменитый хирург Склифосовский ушел на пенсию, он устроился в синагогу делать обрезание. И после этого никто уже не рисковал ему говорить: «Короче, Склифосовский!»...

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