В Москве мошенники похитили 200 000 рублей у солиста Большого Театра

20-летний Валерий Макаров — солист Государственного Академического Большого театра России. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

20-летний Валерий Макаров — солист Государственного Академического Большого театра России. Помимо работы в театре, молодой человек участвовал в телепроекте «Большая опера» на канале «Культура», в деятельности творческой лаборатории «Молодая режиссура» и коллектива «Art-collage». Валерий является лауреатом многих международных конкурсов и уже успел поработать с известнейшими режиссёрами России и мира.

Недавно молодой человек стал жертвой телефонных мошенников. Ему пришлось обратиться в полицию с заявлением. Оперативникам вокалист рассказал, что на его телефон позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником банка. Валерий был наслышан о разных схемах подобных мошенничеств, но в этот раз преступники оказались настолько убедительны, что артист передал им данные своей карты.

— Поступило обращение от 20-летнего гражданина о том, что неустановленное лицо осуществило телефонный звонок, ввело заявителя в заблуждение, представившись сотрудником банка, и завладело данными от банковской карты и с расчетного счета, с которого были похищены 200 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Сам артист комментировать ситуацию отказывается. Макаров лишь сообщил, что мошенничество было не совсем обычное, но вдаваться в подробности не стал.