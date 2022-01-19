Франкенштейн из рода Дерстов: как наследник богатейшей семьи Нью-Йорка стал серийным убийцей

Картина настолько понравилась серийному преступнику, что он позвонил режиссеру и предложил дать ему откровенное интервью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще при жизни про его преступления сняли голливудский фильм с Райаном Гослингом. Поразительно, но на момент кинопремьеры он – убийца, как минимум, трех человек – никогда не был осужден. Картина настолько понравилась серийному преступнику, что он позвонил режиссеру и предложил дать ему откровенное интервью. Тот разговор и стал для него фатальным – сразу следом мужчину арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Как оказалось, очень короткому. 15 октября прошлого года приговор вступил в силу, а уже 10 января этого года Роберт Дерст – социопат, соблазнитель, мастер маскировки, наследник одной из самых богатых семей Нью-Йорка – скончался от остановки сердца в калифорнийской тюрьме в возрасте 78 лет.

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗАНИЕ

Пожилой седой мужчина со странно-темными, будто чернильными глазами, и петличкой микрофона на белой рубашке, покряхтывая, идет в уборную, чтобы отлить после сложного разговора на камеру. Конечно, он забывает о том, что звук продолжает записываться, и бормочет отрывочные фразы себе под нос: «Катастрофа… Конечно, ты прав, дружище… Но даже и представить не можешь… Что же я, черт побери, натворил… Ну разумеется, я убил их всех».

Это случайное чистосердечное признание в документальном сериале HBO «Тайны миллиардера» стало настоящей медиа-сенсацией в Америке. Более 30 лет Роберта Дерста пытались привлечь к правосудию после загадочного исчезновения его первой супруги, а потом и за убийство лучшей подруги и соседа по дому. Но каждый раз Дерсту чудесным образом удавалось выйти сухим из воды. И вот так глупо попасться! Впрочем, это очень в его духе. Достаточно сказать, что когда в 2001 году, его впервые обвинили в убийстве, он пустился в бега, но был пойман на краже куриного сэндвича и лейкопластыря в супермаркете – нелепый поступок, учитывая, что в его кошельке на тот момент лежали $500.

Возможно, Дерсту просто нравилось всю жизнь играть в кошки-мышки с полицейскими или в нем, как во многих психопатичных киллерах, жила подсознательная тяга к своему разоблачению.

УДАР СУДЬБЫ

Семья Дерстов – влиятельные застройщики Манхэттана, которым принадлежит немало небоскребов на самом дорогом участке суши на планете. Династию основал бедный еврейский портной, перебравшийся в Нью-Йорк из Австро-Венгрии в начале XX века. Его сын только упрочил империю владельцев элитной недвижимости. Следующим по очереди должен был стать Роберт Дерст, как старший сын в семье. Но его многочисленные странности и непредсказуемое поведение заставило отца сделать другой выбор, и все бразды правления он передал среднему сыну Дугласу. Такой удар судьбы еще более ухудшил и без того непростой характер Роберта Дерста – до последних дней он считал, что его обокрали. А сам нечаянный наследник публично говорил, что не сомневается: будь у того возможность, Роберт убил бы и его. Поэтому пока старший брат был на свободе, Дуглас повсюду ходил в окружении телохранителей.

10 января этого года Роберт Дерст – социопат, соблазнитель, мастер маскировки, наследник одной из самых богатых семей Нью-Йорка – скончался от остановки сердца в калифорнийской тюрьме в возрасте 78 лет. Фото: wikimedia.org

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ В САЛЕМЕ

Первая жена Роберта – Кэтлин Дерст таинственно исчезла в Южном Салеме, штат Нью-Йорк 31 января 1982 года. Последний раз ее видели в гостях у близкой подруги, которой Кэтлин сообщила, что муж недавно сильно избил ее и теперь она подает на развод. К тому же все знают, что ее благоверный давно ходит налево – его любовницей была девушка из известной голливудской семьи, Пруденс Фэрроу, которой когда-то посвящал песни сам Джон Леннон.

В тот вечер Дерст заехал за супругой на машине, на глазах у друзей они продолжили ругаться и уехали. Позже Роберт заявил следователям, что высадил жену на железнодорожной станции, она выпила залпом бутылку вина и отбыла первым поездом. А на следующий день кто-то от лица Кэтлин позвонил в университет, где она училась, и сообщил, что по болезни она не сможет ходить на занятия в ближайшее время. Останков женщины так и не нашли, она была признана погибшей лишь в 2002 году.

АНОНИМКА

Одним из немногих людей на свете, которым Роберт Дерст доверял все свои тайны, была Сьюзан Берман, его одноклассница. На протяжении почти 20 лет после пропажи Кэти Дерст, Сьюзан постоянно публично выступала в прессе с речами в защиту своего приятеля. Позже установили, что это именно она 1 февраля 1982 года, представившись Кэтлин, звонила в университет. И лишь в 2000 году Сьюзан согласилась дать показания следователям по нераскрытому делу об убийстве жены миллиардера. В частном разговоре она проболталась, что эти показания могут стать ключевой уликой против Роберта. Через 5 дней ее нашли мертвой – ее застрелили в затылок из охотничьего ружья.

Сожалел ли Роберт о том, что лишил жизни свою близкую подругу? Возможно, да, по-своему. По крайней мере, он отправил в полицию анонимное письмо с указанием места, где можно найти тело. Впоследствии графологическая экспертиза подтвердит его авторство, и это станет важным свидетельством против него в суде.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Дерст залег на дно. По соглашению со своей семьей он получал пансион в $2 млн ежегодно. Несостоявшийся глава корпорации уехал в маленький техасский городок. А чтобы его там никто не доставал, он снял квартиру, переодевшись в женщину – к тому же представился немой. Это позволило ему минимально контактировать с арендаторами. Но сосед по имени Моррис Блэк ему достался буйный. Однажды они поспорили из-за шума на этаже… и через несколько дней пакеты с частями тела Блэка нашли рыбаки в местной речушке. На суде Дерст честно признался: «Да, это я расчленил тело Морриса, но это было не убийство, а несчастный случай».

Мол, сосед забежал к нему в квартиру с пистолетом, начал угрожать, они сцепились, кто-то в потасовке случайно задел курок, прогремел выстрел. А что же до распиливания трупа, то это от перепуга. К тому же адвокат и справочку представил, о врожденном психиатрическом заболевании.

Как ни удивительно, учитывая весь жизненный путь Дерста, но суд ему поверил и отпустил с миром на все четыре стороны. К вящему удивлению самого Роберта.

СПИСОК ЖЕРТВ

Только поднявшаяся после его злополучного интервью шумиха заставила власти вновь открыть дело против миллиардера-психопата. Его признали виновным лишь в убийстве Сьюзан Берман. Причастность к преднамеренным убийствам Кэтлин Дерст и Морриса Блэка так и не удлалось официально доказать (если не считать, его признания на камеру).

Впрочем, никто не исключает, что Роберт Дерст мог забрать гораздо больше жизней. Так, его брат Дуглас однажды заявил, что убийство своей первой жены маньяк репетировал на своих собаках – семерых аляскинских маламутах, все из которых носили кличку Игорь (в США это имя ассоциируется, в основном, с ассистентом Франкенштейна). Он даже придумал новое слово «заигорил» и использовал его потом в качестве синонима к слову «убил» — одна из многочисленных жутковатых его странностей.

До сих пор нераскрыто исчезновение еще двух девушек – одна из них пропала сразу после того, как посетила магазин здорового питания Роберта Дерста, а вторая села в машину к мужчине, очень похожему на него судя по фотороботу. В последнем случае особенно подозрительным выглядит тот факт, что спустя несколько месяцев после пропажи девушки Роберт Дерст неоднократно был замечен на том перекрестке, где ее видели в последний раз. Словно неведомая сила тянула его снова и снова на место преступления.