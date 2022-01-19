Из-за пандемии власти перенесли России ский инвестиционный форум-2022

Фото фонда Росконгресс

В связи с ухудшением эпидемиологическои ситуации в стране, вызваннои распространением нового штамма коронавируснои инфекции «Омикрон», Правительством России скои Федерации принято решение о переносе сроков проведения России ского инвестиционного форума, ранее запланированного на 17– 19 февраля 2022 года.

«Несмотря на перенос сроков проведения России ского инвестиционного форума, мы не останавливаем подготовку к нему. Привлечение инвестиции в субъекты имеет ключевое значение для экономики нашеи страны. Поэтому сеи час в дистанционном режиме с регионами продолжается проработка повестки и деловои программы. Как только улучшится эпидемиологическая ситуация, мы возобновим активную фазу подготовки и проведем Форум на самом высоком уровне», - отметил руководитель организационного комитета России ского инвестиционного форума, заместитель председателя Правительства России Дмитрии Чернышенко.

«Перенос Форума позволит руководителям субъектов России скои Федерации еще тщательнее подготовить свои инвестиционные проекты для презентации на площадке мероприятия с учетом национальных целеи развития, а Фонду Росконгресс дополнительно проработать с Роспотребнадзором усиленные меры и стандарты безопасности проведения событии в условиях распространения нового штамма коронавируснои инфекции, чтобы провести Форум в 2022 году»,-сообщил советник Президента России скои Федерации, ответственныи секретарь Оргкомитета Антон Кобяков.

О датах проведения будет объявлено дополнительно, после улучшения эпидемиологическои ситуации в России.