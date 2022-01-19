Вот приехал Блинкен. Блинкен всех рассудит

Сегодня утром в Киев прилетел и Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Сегодня судья Печерского суда в Киеве по фамилии Соколов должен предпринять вторую попытку выбрать для пятого президента Украины Петра Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене. Дело, безусловно, тухлое, но для Зеленского оно очень важно тем, что он, судя по его замыслам, одним выстрелом хотел убить двух зайцев – объединить в рамках одного "преступления" двух взаимных оппонентов и своих врагов Виктора Медведчука и Петра Порошенко. Причем, обвинив их еще и в сотрудничестве с "сепарами", выбить из-под Порошенко стульчик и трибуну на будущих выборах парламента и президента.

Однако все пошло не по плану Банковой. Судья Соколов 5 часов заседал в совещательной комнате сам с собой, пытаясь разрешить дилемму – Образно говоря, застрелиться или повеситься. С одной стороны, Банковая и команда нынешнего президента Зеленского, с другой - ресурсы Петра Порошенко, который еще и самого судью назначил на его нынешнюю должность. В итоге перенес заседание суда на сегодня.

Пока Порошенко может праздновать победу. Как оказалось, в то время, пока шло заседание суда, Зеленский проводил встречу с группой сенаторов из США, которые живо интересовались судьбой Петра Алексеевича, и, как пишут осведомленные источники, Зеленскому не удалось убедить их в чистоте своих помыслов. Причем, господа сенаторы могли наблюдать беснование толпы у суда прямо из окон своих номеров в отеле, где они остановились.

А сегодня утром в Киев прилетел и Госсекретарь США Энтони Блинкен. И, хотя Киев лишь один из пунктов его европейского маршрута, недооценивать значение этого рандеву (а Блинкен должен встретиться и с президентом Зеленским, и с главой украинского МИД Кулебой) не стоит. По мнениям экспертов, глава американской дипломатии должен на этих встречах встряхнуть украинское руководство, чтобы оно не отклонялось впредь от линии правящей Демократической партии США (а то осмелились отрицать скопление российских войск, о котором весь мир предупредили из Вашингтона, понимаешь). А с другой стороны, не исключают и того, что Блинкен поддавит на Киев, вынудив его выполнить хоть что-то из Минских соглашений. А то очень трудно говорит с Москвой, пытаясь выдать Украину невинной жертвой.

Но практически все сходятся в одном – Блинкен обязательно затронет в разговоре с Зеленским тему уголовного преследования Порошенко. И далеко не факт, что оно устроит самых высокопоставленных американских партнеров Петра Алексеевича.

Поэтому не исключено, что затяжка времени с решением суда – это не просто импровизация судьи Соколова. А вариант, который устраивал обе стороны в этой конфликтной ситуации. Вот приедет Блинкен, Блинкен всех рассудит.

И Блинкен приехал. Конечно же, это просто совпадение. Угу. И все в это верят.

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