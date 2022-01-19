Деньги будут направлены на проекты WWF России, которые помогают сохранить редкие виды животных Фото: ВКонтакте

Участники показали рекордную вовлечённость в благотворительную акцию по сохранению диких животных и собрали для WWF России беспрецедентную сумму — 29 миллионов рублей. Деньги будут направлены на проекты WWF России, которые помогают сохранить редкие виды животных: в частности, амурских тигров, снежных барсов и белых медведей.

Поддержать WWF России можно было в праздничном «Снегопаде подарков», где разыгрывались призы на сумму 3 млрд рублей. Участники, которые направляли средства фонду, получали дополнительные подарки и больше шансов выиграть суперпризы. Самая популярная сумма пожертвования составила 100 рублей. Пожертвования отправили 180 тысяч человек. На помощь животным удалось собрать 29 миллионов рублей — это рекордная сумма в истории сотрудничества фонда и социальной сети.

Собранные средства станут значимой инвестицией в оборудование, транспорт, исследования и помощь животным. Пользователи ВКонтакте помогут проектам, призванным предотвращать конфликты людей с белыми медведями и амурскими тиграми, сохранять снежных барсов в Тыве и степных антилоп в Северо-Западном Прикаспии, наблюдать за северными оленями в Водлозерском национальном парке.

ВКонтакте отправит беспрецедентные 29 млн рублей WWF России для сохранения диких животных

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность ВКонтакте»:

«Игровые механики помогают рассказывать о благотворительности простым языком, развивать её культуру. Так мы привлекаем внимание к социально значимым акциям, а пользователи принимают участие в решении важных задач. Адаптированная игровая механика, понятная и близкая людям проблема, узнаваемый бренд WWF, которому доверяют, и, конечно же, добрая атмосфера Нового года вместе с высокой вовлечённостью пользователей в акции „Снегопад подарков“ от ВКонтакте позволили заинтересовать темой благотворительности около 180 тысяч человек, привлечь их к спасению редких животных и собрать рекордную сумму. Для многих людей это был первый опыт благотворительности: благодаря простоте механики свои первые шаги смогли сделать и те, кто только с ней знакомится».

Дмитрий Горшков, директор WWF России:

«Сумма, которую удалось собрать в рамках акции ВКонтакте, — беспрецедентная. Такой новогодний подарок от пользователей поможет нам осуществить несколько важных природоохранных проектов намного быстрее, чем мы предполагали, и взяться за новые. Надеюсь, что многие участники акции, благодаря которым это стало возможно, в будущем познакомятся с работой фонда поближе и станут нашими друзьями. Вместе мы сможем больше».

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций. Она объединяет 5 млн постоянных сторонников и действует более чем в 100 странах. Фонд стремится сохранить биологическое разнообразие Земли. За 27 лет работы WWF России провёл больше 1000 проектов, чтобы сохранить и приумножить природные богатства в 47 регионах страны.

ВКонтакте и пользователи социальной сети регулярно поддерживают благотворительные организации. Ко дню рождения соцсети пользователи могли отправить пожертвования в фонд «Линия жизни». Деньги пошли на помощь детям и подросткам, которые столкнулись с серьёзными заболеваниями. А ко Дню защиты детей соцсеть выпустила благотворительные стикеры. Вырученные средства отправились детскому хоспису «Дом с маяком».