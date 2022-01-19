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Общество19 января 2022 10:50

ВКонтакте отправит беспрецедентные 29 млн рублей WWF России для сохранения диких животных

Средства были собраны пользователями ВКонтакте во время новогодней акции «Снегопад подарков»
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Деньги будут направлены на проекты WWF России, которые помогают сохранить редкие виды животных

Деньги будут направлены на проекты WWF России, которые помогают сохранить редкие виды животных

Фото: ВКонтакте

Участники показали рекордную вовлечённость в благотворительную акцию по сохранению диких животных и собрали для WWF России беспрецедентную сумму — 29 миллионов рублей. Деньги будут направлены на проекты WWF России, которые помогают сохранить редкие виды животных: в частности, амурских тигров, снежных барсов и белых медведей.

Поддержать WWF России можно было в праздничном «Снегопаде подарков», где разыгрывались призы на сумму 3 млрд рублей. Участники, которые направляли средства фонду, получали дополнительные подарки и больше шансов выиграть суперпризы. Самая популярная сумма пожертвования составила 100 рублей. Пожертвования отправили 180 тысяч человек. На помощь животным удалось собрать 29 миллионов рублей — это рекордная сумма в истории сотрудничества фонда и социальной сети.

Собранные средства станут значимой инвестицией в оборудование, транспорт, исследования и помощь животным. Пользователи ВКонтакте помогут проектам, призванным предотвращать конфликты людей с белыми медведями и амурскими тиграми, сохранять снежных барсов в Тыве и степных антилоп в Северо-Западном Прикаспии, наблюдать за северными оленями в Водлозерском национальном парке.

ВКонтакте отправит беспрецедентные 29 млн рублей WWF России для сохранения диких животных

ВКонтакте отправит беспрецедентные 29 млн рублей WWF России для сохранения диких животных

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность ВКонтакте»:

«Игровые механики помогают рассказывать о благотворительности простым языком, развивать её культуру. Так мы привлекаем внимание к социально значимым акциям, а пользователи принимают участие в решении важных задач. Адаптированная игровая механика, понятная и близкая людям проблема, узнаваемый бренд WWF, которому доверяют, и, конечно же, добрая атмосфера Нового года вместе с высокой вовлечённостью пользователей в акции „Снегопад подарков“ от ВКонтакте позволили заинтересовать темой благотворительности около 180 тысяч человек, привлечь их к спасению редких животных и собрать рекордную сумму. Для многих людей это был первый опыт благотворительности: благодаря простоте механики свои первые шаги смогли сделать и те, кто только с ней знакомится».

Дмитрий Горшков, директор WWF России:

«Сумма, которую удалось собрать в рамках акции ВКонтакте, — беспрецедентная. Такой новогодний подарок от пользователей поможет нам осуществить несколько важных природоохранных проектов намного быстрее, чем мы предполагали, и взяться за новые. Надеюсь, что многие участники акции, благодаря которым это стало возможно, в будущем познакомятся с работой фонда поближе и станут нашими друзьями. Вместе мы сможем больше».

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций. Она объединяет 5 млн постоянных сторонников и действует более чем в 100 странах. Фонд стремится сохранить биологическое разнообразие Земли. За 27 лет работы WWF России провёл больше 1000 проектов, чтобы сохранить и приумножить природные богатства в 47 регионах страны.

ВКонтакте и пользователи социальной сети регулярно поддерживают благотворительные организации. Ко дню рождения соцсети пользователи могли отправить пожертвования в фонд «Линия жизни». Деньги пошли на помощь детям и подросткам, которые столкнулись с серьёзными заболеваниями. А ко Дню защиты детей соцсеть выпустила благотворительные стикеры. Вырученные средства отправились детскому хоспису «Дом с маяком».

БИЗНЕС-ПРЕСС