Французский актер Гаспар Ульель госпитализирован без сознания после столкновения на горнолыжной трассе

Актер отдыхал на горнолыжном курорте Ла Розьер в Савойе Фото: EAST NEWS

Гаспар Ульель, известный по ролям в фильмах «Сен-Лоран. Стиль - это я», «Белфегор - призрак Лувра», «Париж, я люблю тебя», во вторник был экстренно доставлен в университетскую больницу Гренобля. Известно, что актер отдыхал на горнолыжном курорте Ла Розьер в Савойе, пишет BFM.

18 января он отправился кататься на лыжах по синей трассе (низкого уровня сложности). Но в районе 16 часов актер был найден на пересечении двух трасс без сознания. Что стало причиной несчастного случая, пока не сообщается. По данным Le Dauphine Libere, Ульель мог столкнуться с другим лыжником.

Спасатели, прибывшие на место трагедии, через час доставили Гаспара Ульеля на вертолете в больницу. Врачи, как и агент актера, отказываются от официальных комментариев.

Гаспар Ульель родился в 1984 году во французском Булонь-Бийанкур. Его актерская карьера началась после съемок в фильме «Женщина в белом». После этого последовала работа во многих французских картинах.

Мировую известность Ульелю принесли съемки в фильме «Ганнибал Лектер: Восхождение», где актер сыграл знаменитого кинозлодея в молодости. В 2014 году Гаспар Ульель получил роль известного кутюрье Ив Сен-Лорана. За эту роль он был номинирован на премию «Сезар».

Не так давно актер снялся в сериале «Лунный рыцарь», который должен выйти на экраны в этом году.