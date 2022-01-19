Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды19 января 2022 12:08

Французский актер Гаспар Ульель госпитализирован без сознания после столкновения на горнолыжной трассе

Подробности инцидента не разглашаются
Арина СУВОРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Актер отдыхал на горнолыжном курорте Ла Розьер в Савойе

Актер отдыхал на горнолыжном курорте Ла Розьер в Савойе

Фото: EAST NEWS

Гаспар Ульель, известный по ролям в фильмах «Сен-Лоран. Стиль - это я», «Белфегор - призрак Лувра», «Париж, я люблю тебя», во вторник был экстренно доставлен в университетскую больницу Гренобля. Известно, что актер отдыхал на горнолыжном курорте Ла Розьер в Савойе, пишет BFM.

18 января он отправился кататься на лыжах по синей трассе (низкого уровня сложности). Но в районе 16 часов актер был найден на пересечении двух трасс без сознания. Что стало причиной несчастного случая, пока не сообщается. По данным Le Dauphine Libere, Ульель мог столкнуться с другим лыжником.

Спасатели, прибывшие на место трагедии, через час доставили Гаспара Ульеля на вертолете в больницу. Врачи, как и агент актера, отказываются от официальных комментариев.

Гаспар Ульель родился в 1984 году во французском Булонь-Бийанкур. Его актерская карьера началась после съемок в фильме «Женщина в белом». После этого последовала работа во многих французских картинах.

Мировую известность Ульелю принесли съемки в фильме «Ганнибал Лектер: Восхождение», где актер сыграл знаменитого кинозлодея в молодости. В 2014 году Гаспар Ульель получил роль известного кутюрье Ив Сен-Лорана. За эту роль он был номинирован на премию «Сезар».

Не так давно актер снялся в сериале «Лунный рыцарь», который должен выйти на экраны в этом году.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯ