Эксперты предупреждают: «Омикрон» может повести себя в России не так, как в других странах

Пока большинство экспертов склоняются к тому, что «Омикрон» куда более заразен, чем предшественники Фото: REUTERS

Россию продолжает захватывать новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Штамм уже обнаружили в 50 регионах страны, в Москве и Подмосковье он уже начал доминировать. Однако однозначные выводы о характере вируса делать пока рано.

Пока большинство экспертов склоняются к тому, что «Омикрон» куда более заразен, чем предшественники. Но течение болезни у инфицированных им в среднем легче, чем у тех, кто поймал «Дельту». Однако есть и другие мнения.

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в эфире Радио «Спутник» предупредила, что заражение Омикрон-штаммом может проявляться у россиян иначе, чем у людей, живущих в других странах. Поэтому к новому штамму нельзя относится легкомысленно.

- У нас другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания. Поэтому нельзя исключать вероятность того, что россияне будут переносить заражение «омикроном» не так, как жители других стран, - считает Татьяна Руженцова.

Поскольку новый штамм еще недостаточно изучен, есть вероятность, что в определенных случаях и условиях он может вызвать очень тяжелую форму болезни. Особенно среди тех, кто не привит и у кого есть хронические заболевания.

Согласен с ней и Александр Семенов, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор», доктор биологических наук, который высказался в эфире радио «Говорит Москва»:

- В связи со свое большой заразностью «омикрон» может проникнуть в каждый уголок, до которого еще не добрались предыдущие штаммы. И как отреагирует организм непривитого и незнакомого с covid пожилого человека, мы не знаем.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ

Меры всем давно известны. Многие уже устали от них. Но все же других способов нет, а эти - действенны:

1. Вакцинироваться.

«Предварительные данные говорят о том, что все-таки этот вариант вируса распространяется в первую очередь среди невакцинированных, поэтому, конечно, чтобы иметь иммунитет, нужно пройти вакцинацию — тем, кто еще не вакцинирован, и тем, кому пора ревакцинироваться", — уверена Татьяна Руженцова.

Об этом же в эфире радио «Комсомольская правда» говорил терапевт, научно-медицинский просветитель Алексей Водовозов.

- Эффективность защиты зависит скорее не от количества доз, а от их свежести - как давно была сделана прививка. Если мы возьмем двухкомпонентную вакцину, то ее хватает примерно на пять-шесть месяцев. Наша задача (при ревакцинации) - дать «напоминалку» иммунитету.

Ревакцинация вызовет подъем уровня антител в организме, и возможную инфекцию он встретит во всеоружии.

2. Носите маски.

Поскольку вирус крайне заразный, надежды на то, что пронесет, если носить маску на подбородке или в кармане пуховика, теперь нет. Надевать средства индивидуальной защиты необходимо не только в общественных помещениях, но и на улице, если вы находитесь в людном месте. Рабочие кабинеты также относятся к публичным местам!

Безопаснее всего использовать трехслойные медицинские маски или респираторы.

3. Мойте руки. И не только.

«После контактов (с посторонними людьми – прим. Ред.) желательно помыть не только руки, но и лицо, прополоскать горло, рот, если был непосредственный контакт с вероятно инфицированным человеком или с человеком, уже имеющим симптомы инфекции», — рекомендует эксперт Роспотребнадзора.

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