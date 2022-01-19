Пять причин, почему Путин не согласится на переговоры с Зеленским в Турции

Путин не согласится на переговоры с Зеленским в Турции Фото: REUTERS

Президент Турции решил выступить миротворцем между Россией и Украиной и, наконец, наладить отношения между нашими странами. Как заявил представитель Эрдогана Ибрагим Калын, «Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной» и он пригласил Путина с Зеленский в Турцию, «если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях».

«Молодец! Хайпует и пиарится на главной теме?» - задается вопросом политолог и директор института политический исследований Сергей Марков. Эксперт уверен, что Эрдоган просто завидует Путину и пытается скопировать его действия во время войны в Карабахе - хочет войти в историю, как миротворец.

Что касается лидеров России и Украины, то у них кардинально разный взгляд на приглашение, считает Сергей Марков. Он уверен, что Зеленский на приглашение в Турцию согласится с радостью, но есть сразу пять «но»:

1. Путин откажется вести переговоры с Зеленским, потому что у России нет конфликта со страной Зеленского. У России конфликт с США, которые контролируют и Зеленского и его страну. А вот Зеленский хочет показать, что возможна война его страны с Россией. А это не возможно с точки зрения Путина.

2. Путин откажется обсуждать с Зеленским проблемы Донбасса, потому что много раз говорил ему, что Зеленский должен говорить с лидерами Донбасса. А вот Зеленский хочет самим фактом переговоров показать, что война в Донбассе это война его страны с Россией. Что Россия агрессор. А это не так с точки зрения Путина.

3. Путин откажется обсуждать с Зеленским проблемы статуса Крыма, потому что это вопрос решенный, это воля народа Крыма.

4. Путин откажется обсуждать с Зеленским проблемы выполнения Минских соглашений, потому что Зеленский сначала должен выполнить то, что он, Зеленский обещал и подписал в Ноябре 2019 года в Париже. Но ведь он не выполнил. Да и не может выполнить, потому что ему начальство запрещает. А что он может вообще сделать хорошего, если все хорошее ему запрещает начальство?

5. Путин согласится обсуждать с Зеленским проблемы восстановления экономических отношений двух стран, снятия препятствий на передвижение. Но эти проблемы Зеленскому опять начальство запрещает обсуждать/

Но зачем такая головная боль самому Эрдогану? Кроме того, что он хочет вписать своё имя в мировую историю, он еще преследует «шкурный интерес». «Грамотно, чисто по-турецки яростно, без всякой скромности отстаивает национальные интересы страны», отмечает Сергей Марков/

- Эрдогану и Турции может быть огромная выгода. В братской несчастной Украине планируется массовая распродажа огромных массивов чернозема. И очень сильные турецкие кампании хотят их получить. А потом получить с них десятки миллиардов прибыли, продавая в ЕС продукцию, выращенную ими, турками, на этих черноземах. А Эрдоган сейчас фактически добивается, чтобы огромные массивы чернозема ушли турецким корпорациям, - написал Марков на своей странице в Facebook.