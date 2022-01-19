Черный нал и фиктивные долговые расписки: Почему нападение на вдову Градского может быть инсценировкой

Вдова Александра Градского Марина Коташенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Судя по всему, впереди громкий и жаркий раздел наследства покойного певца Александра Градского. Многие считают, что загадочное ограбление его вдовы - первая волна закулисной борьбы. Напомним, 16 января трое неизвестных под дулом пистолета заставили Марину Коташенко отдать 100 млн рублей, которые хранились в загородном доме. Откуда такие деньжищи наличными? Почему вдова заявила в полицию лишь спустя шесть с лишним часов после ограбления? Вопросов много.

Тем временем корреспондент kp.ru с помощью столичных адвокатов разбирался в самых распространенных схемах, которые используют звездные и просто богатые наследники, чтобы оттяпать от конкурентов-родственников кусок пожирнее.

РАЗГРАБЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

- Наследникам дается полгода, чтобы каждый из них собрал необходимые документы для формирования наследственного дела - туда вносится список того, чем владел покойный, - объясняет адвокат Павел Левшун. - Это все передается нотариусу, тот делает запросы в соответствующие органы, чтобы подтвердить наследство по пунктам. О квартирах и земельных участках запрашивают в Росреестре, о машинах - в ГИБДД, о счетах - в банках. Все ответы подшиваются в наследственное дело, оно же свидетельство о праве на наследство.

По словам Левшуна, на эти 6 месяцев на недвижимость и автопарк накладывается арест - чтобы никто из наследников не распродал имущество до его раздела по закону.

- А вот с банковскими счетами все сложнее. Самая распространенная история, в том числе в очень богатых семьях - когда наследник, знавший пароли от банковских карт, снимает с них деньги. Обычно - под предлогом расходов на подготовку похорон.

Бывает, что «алиби» для подтверждения расходов в будущих судах с другой родней готовят заранее. Для этого изготавливают квитанции и чеки на различные услуги по завышенным ценам. Правда, если в суде будет доказано, что бумаги - фикция, разницу все-таки придется вернуть на счета. Плюс есть большой риск стать недобросовестным наследником. За противоправные действия против других наследников могут запросто вычеркнуть из претендентов на раздел пирога.

НАСЛЕДНИКИ ГРАДСКОГО

История с унесенными наличными из дома Градского в Подмосковье необычна тем, что в наше время мало кто хранит такие большие суммы в бумаге. Ну, если только это не какие-то неофициальные деньги, не черный нал.

Дом Марины Коташенко в элитном подмосковном поселке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Если об этих деньгах никто не знал, вдова могла их просто утаить, - размышляет Павел Левшун.

Однако, насколько известно, о существовании в доме певца солидных «кубышек» прекрасно знали не только наследники, но и близкие друзья. Была, мол, у Александра Борисовича, такая слабость - хранить свои активы в наличности. Якобы даже обговаривая гонорары за концерты, наставник «Голоса» всегда настаивал: только кэш!

По некоторым данным, стоимость всех активов Александра Градского - домов, квартир, земельных участков, машин и лежащих на банковских счетах денег - чуть ли не под 1 млрд рублей. А список наследников на данный момент состоит из пяти человек. Помимо вдовы и двух их с Градским детей (3 года и 7 лет) в него входят и старшие дети от предыдущего брака мэтра - 40-летний Даниил и 35-летняя Мария.

И схватка за наследство между родственниками, судя по всему, будет жаркой. А посему разговоров вокруг загадочного ограбления Марины Коташенко предостаточно. Есть, например, две основные конспирологические версии.

Схема происшествия с запутанным ограблением вдовы Александра Градского. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

СКРЫТЬ НАЛИЧНЫЕ

Первая. Близкие к семье источники сообщают, что Градский хранил наличные в квартире на Мосфильмовской, где чаще всего жил. Якобы после смерти певца его вдова перевезла сумки с деньгами в загородный дом на территории закрытого коттеджного поселка под Наро-Фоминском. Многие считают (в том числе «болельщики» со стороны других родственников Градского), что Марина Коташенко могла спрятать эти деньги, чтобы не делиться со старшими детьми певца.

- Версия об инсценировке могла бы иметь место, если бы эти деньги, наличные, были официально задекларированы и фигурировали в наследственном деле. Если деньги были в квартире и даже если их кто-то видел из других наследников, но не были нигде описаны - в махинации с псевдопохищением нет никакого смысла. А родственники могут предполагать что угодно - были эти деньги или нет, - говорит адвокат Александр Карабанов.

- В теории, если кто-то пытается скрыть наличные, о существовании которых знают другие наследники, эти самые наследники могут обратиться в правоохранительные органы, - дополняет Павел Левшун. - Но чтобы доказать их существование, нужно подтвердить их происхождение. Если есть какие-либо налоговые документы и прочее.

Но ведь часто бывает, что расчеты наличными как раз нужны, чтобы скрывать налоги.

И вот тут как раз назревает вторая версия. О ней, в частности, говорит журналист Андрей Караулов, бывший покойному Градскому другом. Мол, на самом деле заказать ограбление Марины Коташенко могли другие наследники. Видимо, понимая, что доказать существование этой кучи наличных и включить ее в раздел наследства не удастся.

Полиция тем временем продолжает поиски трех загадочных грабителей.

СХЕМА С ДОЛГОМ

Адвокат Александр Карабанов рассказывает об еще одной схеме, которую нередко используют в войнах из-за богатого наследства.

- Речь идет о фиктивных долговых обязательствах, - говорит эксперт. - Например, обеспеченный человек серьезно болен, при смерти. И его жена, чтобы в будущем вывести из-под раздела часть наследства, создает «кредитную задолженность». В схеме участвует третий человек. Они оформляют договор займа. Якобы муж берет в долг у этого третьего лица крупную сумму денег. Пишется расписка. Жена, то есть будущая вдова, потом подтвердит, что да, был такой долг. И через эти документы потом выводится часть наследства. Если суд ее признает - а доказать ее фиктивность крайне сложно - из наследства будет вычтен этот долг. Третье лицо получает свою долю, а вдова - хороший куш.

По словах Карабанова, в спорах вокруг наследства нередко всплывают липовые завещания (в том числе и от вообще посторонних людей).

- Бывает, что судебные тяжбы между наследниками растягивают на долгие годы. Чем больше у людей ресурсов и чем выше ставка в игре, тем больше у них мотиваций влиять на ход процесса.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Наследство, которого больше нет

Известный московский адвокат Сергей Жорин рассказывает о еще одной необычной схеме вокруг споров о наследстве - из текущей практики коллегии адвокатов «Жорин и партнеры».

- В крупном сельхозпредприятии умирает один из учредителей, владелец доли в преуспевающей компании, - говорит адвокат. - У него остались наследники. Однако, чтобы не выплачивать им положенную долю, действующий руководитель компании вносит изменения в документы организации. И по «новым документам» получается, что умерший наследодатель вообще никогда не был членом сельхозпредприятия! Однако нам удалось добиться возбуждения уголовного дела. Ведется следствие.

Или вот еще интересный случай был. Мошенник пытался похитить у законного наследника квартиру в центре Москвы.

- Наследодателем было написано завещание на Ивана Коноплянко (личные данные изменены). Однако за документами для вступления в наследство пришел другой человек - Иван Конаплянко. Разница в фамилии всего в одну букву, все остальные данные - возраст, отчество и прочее - идентичны. Нотариус не обратил внимание на этот нюанс в виде другой буквы и выдал свидетельство на квартиру. А через какое-то время за наследством обратился реальный Коноплянко. В дело пришлось вмешаться правоохранительным органам. Им удалось найти креативного мошенника. Квартиру вернули законному наследнику.