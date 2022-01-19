Известный французский актер Гаспар Ульель скончался после падения на горнолыжной трассе

Гаспар Ульель, известный по ролям в фильмах «Сен-Лоран. Стиль - это я», «Белфегор - призрак Лувра», «Париж, я люблю тебя», скончался после падения на горнолыжной трассе, сообщают французские СМИ. Ему было 37 лет. Фото: кадр из фильма

Гаспар Ульель, известный по ролям в фильмах «Сен-Лоран. Стиль - это я», «Белфегор - призрак Лувра», «Париж, я люблю тебя», скончался после падения на горнолыжной трассе, сообщают французские СМИ. Ему было 37 лет.

Ранее стало известно, что вторник он был экстренно доставлен в университетскую больницу Гренобля. Известно, что актер отдыхал на горнолыжном курорте Ла Розьер в Савойе, пишет BFM.

18 января Гаспар отправился кататься на лыжах по синей трассе (низкого уровня сложности). Но в районе 16 часов актер был найден на пересечении двух трасс без сознания. Что стало причиной несчастного случая, пока не сообщается. По данным Le Dauphine Libere, Ульель мог столкнуться с другим лыжником.

Спасатели, прибывшие на место трагедии, через час доставили Гаспара Ульеля на вертолете в больницу.

Гаспар Ульель родился в 1984 году во французском Булонь-Бийанкур. Его актерская карьера началась после съемок в фильме «Женщина в белом». После этого последовала работа во многих французских картинах.

Мировую известность Ульелю принесли съемки в фильме «Ганнибал Лектер: Восхождение», где актер сыграл знаменитого кинозлодея в молодости. В 2014 году Гаспар Ульель получил роль известного кутюрье Ив Сен-Лорана. За эту роль он был номинирован на премию «Сезар».

Не так давно актер снялся в сериале «Лунный рыцарь», который должен выйти на экраны в этом году.