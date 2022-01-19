Ученые спорят о происхождении «Омикрона», а глава ВОЗ не исключает появления новых штаммов

Эксперты считают, что чем меньше привитых в стране, тем выше вероятность появления нового мутанта коронавируса Фото: REUTERS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что «в условиях невероятного глобального распространения «Омикрона» существует вероятность появления новых вариантов вируса». По его мнению, человечество может вступить «во вторую и еще более разрушительную фазу вакцинного неравенства», если в ближайшее время не удастся изменить нынешнюю модель распределения вакцин от COVID-19. По словам Гебрейесуса, несмотря на то что вакцинация менее эффективно предотвращает заражение «Омикроном», прививки все еще исключительно хорошо защищают от тяжелого течения болезни и смерти.

Об этом же вчера говорила на радио Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала «Безвольные каменщики».

- «Омикрон» появился в ноябре в Африке, где очень мало привитых людей. Кроме того, есть Латинская Америка и страны третьего мира, где охват вакцинацией очень слабый. И медленные темпы вакцинации привели к появлению новых штаммов. Если бы мир дисциплинированно привился весь за этот год (после появления вакцин, - прим. Ред), то картина была бы сейчас совсем другая.

То есть новые штаммы любых вирусов, включая «омикрон», появляются и становятся сильнее за счет невакцинированных людей. А чем больше привитых и устойчивых к нему, тем меньше у вируса шансов мутировать.

- Сейчас есть две рабочие гипотезы, как появился «омикрон» и почему он так ловко обходит антитела как после прививки, так и после заражения другими штаммами, - поясняет Ирина Якутенко. - Первая наиболее вероятная — он мутировал в организме человека с тем или иным видом иммунодефицита, который не был привит. Человек заразился covid и его ослабленный иммунитет не смог справиться и уничтожить вирус, но при этом продолжал постоянно его атаковать, что и изменило вирус, «научило» его уворачиваться от антител. Вторая менее вероятная гипотеза: эволюция вируса в каком-то животном. Но мутации «омикрона» не выглядят так, будто произошли в животном. Более вероятна первая версия. Так или иначе, если не увеличить темпы вакцинации, вполне вероятно появления новых штаммов. У нас еще много букв греческого алфавита!