Новые кварталы около Москвы-реки: Виллы в палисаднике, водные аттракционы и прогулочные маршруты

Фото: alia.moscow/live

Вдоль Москвы-реки в ближайшие годы появятся современные жилые районы, причалы, набережные и прогулочные зоны. Кое-где уже можно погулять, например, на набережной Марка Шагала в районе ЗИЛа. Скоро начнут наводить порядок на берегах Нагатинской поймы, на Карамышевской, Крутицкой и Симоновской набережной, в других местах. Пешеходный маршрут, к примеру, проложат у Москвы-реки от парка «Фили» до Третьего кольца (ТТК).

- Реконструкция прибрежных территорий стала одним из грандиозных градостроительных проектов столицы, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Мы фактически создаем «водный» фасад города. Для москвичей и туристов появятся новые открытые общественные пространства и места отдыха у воды, новые пешеходные и вело-маршруты. В планах до конца 2023 года – благоустройство 120 километров набережных в разных районах города.

В Стройкомплексе столицы рассказали, что нового увидим в некоторых районах столицы в ближайшие годы.

Фото: alia.moscow/live

ВЗРОСЛЫМ - ЙОГА, ДЕТЯМ - СКАЛОДРОМ

Прибрежный квартал около Москвы-реки соберут, словно конструктор, из жилых зданий высотой от 9 до 20 этажей. Между собой их соединят первые этажи-галереи с магазинами, пекарнями, службами быта и др. Например, вдоль берега и ландшафтного парка в галереях разместятся кафе и рестораны, площадки для активного отдыха. На бульваре, ведущем к школам и детсадам, - торговля и детские кафе.

Большинство жильцов нового комплекса смогут любоваться красивыми видами на реку. Для этого фасады домов украсят панорамным остеклением. А для желающих жить в палисаднике и быть ближе к природе построят небольшие урбан-виллы. На разных уровнях высотных зданий откроют просторные зеленые террасы для жителей. Дворы тоже сделают максимально уютными. Здесь можно будет заняться йогой, выйти на пробежку или велопрогулку, устроить себе перезагрузку в сенсорном саду, тренировку на воркаут-площадке или разминку на дорожке для скандинавской ходьбы. Для детей поставят игровые комплексы, скалодром и скейтпарк.

Где построят: около бывшего Тушинского аэродрома, в районе метро «Спартак».

Когда: до конца 2023 года.

Фото: stroi.mos.ru

СКОРО В РЕЧНОЙ КРУИЗ

Участок набережной площадью 82,7 гектара недалеко от Южного речного вокзала станет местом развлечения и культурных событий. Около реки откроют кафе и рестораны, торговые центры, маршруты для велосипедистов и пешеходов, спортивные площадки. Среди фишек - новая галерея современного искусства, сад с речными растениями и водные аттракционы. А к осени этого года планируют реконструировать и сам Южный речной вокзал. Отсюда суда будут отчаливать в круизы по городам юга страны.

Где построят: между кварталами ЗИЛа и набережной около Южного речного вокзала.

Когда: ориентировочно к 2024 году.

Фото: now-kvartal.ru

ПОЛОТНА ЛЕВИТАНА И ШИШКИНА ОЖИВУТ

На юге столицы буквально в 30 метрах от Москвы-реки вырастет новый квартал. Между домами - дворы-парки с детскими игровыми комплексами, спортплощадками, беговыми дорожками, качелями из специально обработанных бревен, а также сенсорный сад, лужайки для отдыха и пикников. Везде используют природные материалы и покрытия. Во время благоустройства высадят сосны, ивы и яблони.

Фото: now-kvartal.ru

Вдоль реки за деревьями и цветниками спрячут просторные «балконы» со скамейками, расставленными в шахматном порядке. Здесь места для релакса, любования рассветами и закатами, романтических встреч и красивых селфи. Архитекторы обещают живописные пейзажи, почти такие же, как на полотнах Левитана и Шишкина.

Где построят: в Нагатинской пойме, в Даниловском районе столицы.

Когда: до конца 2022 года.

Фото: archsovet.msk.ru

ДОМ-СКАЛА

Недалеко от парка «Остров мечты» обновят участок около воды от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода. При этом наведут порядок и по соседству - у Симоновского монастыря. На маршруте проложат просторные пешеходные дорожки, запустят единую велосеть, высадят дополнительные деревья, кустарники и около 30 тысяч квадратных метров газона, поставят скамейки. Обновленную Крутицкую набережную москвичи смогут увидеть уже в ближайший год.

«По поручению мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина набережные реки будут построены по новым для столицы правилам - со значительным отступом от береговой линии, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Это позволит создать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок».

Фишкой квартала станут жилые дома, напоминающие скалистые морские берега. Архитекторы использовали для фасадов рисунок норвежских фьордов.

Где: на Симоновский набережной.

Когда: в 2024 году.