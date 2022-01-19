Мишустин: 33 тысячи дальневосточников улучшили свои жилищные условия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по Дальнему Востоку в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

На ближайшем заседании правительства в пятницу будут рассмотрены законопроекты, которые должны подхлестнуть строительство жилья на Дальнем Востоке. Застройщики смогут в упрощенном порядке получить льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по Дальнему Востоку в среду.

Мишустин похвалил программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». По мнению премьера, они дают хорошие результаты.

- По данным на начало января, земельные участки уже получили около 100 тысяч человек. Уже осваиваются более 68 тысяч гектаров, а улучшить свои жилищные условия смогли почти 33 тысячи дальневосточников, - отметил Мишустин.

В то же время премьер признал и проблемы в жилищной сфере. Так, стоимость квадратного метра в дальневосточном округе примерно на 15% выше, чем в среднем по стране.

Еще одна проблема - демография. С ней ситуация на Дальнем Востоке тоже хуже.

- В регионах этого округа проживают более 8 млн. человек. Для такой огромной территории - 11 субъектов Российской Федерации, это совсем немного, - отметил Мишустин.

За последние три года по официальной статистике с Дальнего Востока уехали 100 тысяч местных жителей.

- Но есть и приток людей на Дальний Восток: за тот же период в округ приехали более 20 тысяч человек, причем среди них немало молодых специалистов 20-24 лет, которые там так нужны, - сказал Мишустин, заметив, что дисбаланс надо устранять.

Как отметил премьер, чтобы народ поехал на Дальний Восток, там нужно создать условия для опережающего роста качества жизни. А у молодежи должны быть перспективы. Мишустин напомнил о национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на ближайшие 13 лет. Ее запустили больше года назад по поручению Владимира Путина. В этом году на нее выделят больше 100 млрд. рублей. Цель программы - обеспечить приток людей на Дальний Восток.

- Немало людей проживают на удаленных территориях, а значит, необходимо наладить транспортную доступность и надежную связь, - отметил Мишустин.

Он также обратил внимание на проблемы с газификацией, медициной, образованием, культурным досугом и спортом на Дальнем Востоке. Мишустин напомнил, что с прошлого года врачи, переезжающие на работу в дальневосточные села, получают 2 млн рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры - 1 млн рублей.

- Рассчитываем, что эти меры позволят решить кадровый вопрос в здравоохранении на Дальнем Востоке и, как следствие, повысить качество медицинской помощи, - отметил премьер.