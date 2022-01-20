Парк открытых дверей: больше 2000 человек посетили инфоцентры в московских парках

Как изменятся столичные парки, в которых будут проводить работы по реабилитации? Ответ на этот вопрос жители столицы ищут в инфоцентрах. За две недели работы специальные павильоны в «Битцевском лесу», «Кускове», «Покровском-Стрешневе» и на территории двух участков в пойме реки Яузы посетили более 2000 человек, сообщили в Департаменте капитального ремонта. Примерно каждый пятый из них воспользовался формой обратной связи, чтобы рассказать о своем видении идеального места для отдыха на природе. Замечания жителей не останутся без внимания авторов концепций: при наличии технических возможностей некоторые пожелания могут быть учтены в работе.

Открытый диалог

Призывы сохранить в городе неухоженный лес порой приобретают радикальные формы. Так, в новогоднюю ночь вандалы сожгли инфоцентр в «Битцевском лесу», раскидав на пепелище свои листовки. Но большинство москвичей выбирают цивилизованные методы, чтобы показать свою заинтересованность в сохранении природы. Только в праздничные выходные в инфоцентры в парках пришли 1230 человек, а всего за две недели — 2072 жителя столицы. 370 из них воспользовались формой обратной связи, чтобы оставить свои предложения по восстановлению природных зон.

— Информационные центры предназначены для открытого диалога с жителями, — говорит заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — В них любой горожанин может получить ответы на все вопросы о запланированных мероприятиях по каждой из территорий, а также узнать информацию об этапах и сроках проведения работ.

По словам Мельникова, благодаря этим площадкам жители могут на месте получить информацию о работах по реабилитации парков, обсудить предложенные концептуальные решения и рассказать о своих пожеланиях и предложениях.

Список желаний

В Департаменте капремонта уточнили, что большинство пожеланий посетителей инфоцентров связаны с обустройством современных детских и спортивных площадок, организацией комфортных дорожек из экологичных материалов и удобных туалетов. Но в целом список тем для обсуждения гораздо шире.

Например, гости инфоцентра в «Кускове» просят очистить территорию от сухостойных и поваленных деревьев, перенести лодочную станцию, поставить больше лавочек для отдыха и организовать кафе.

Одним из вопросов, которые волнуют посетителей павильонов в «Битцевском лесу» является реабилитация Собачьего пруда. Также жители соседних районов предлагают организовать в Битце волейбольные площадки, а рядом с парком разместить парковки для отдыхающих и обновить освещение детской площадки на ул. Красного Маяка.

В инфоцентрах «Покровского-Стрешнева» чаще всего интересуются реставрацией усадьбы и оранжереи. Посетители парка просят установить больше урн для мусора, сократить число новых спортплощадок, привести в порядок экотропу и сделать входы в парк более удобными.

Жители окрестностей будущего парка в пойме Яузы очень ждут площадку для выгула и дрессировки собак. Также они хотели бы наладить пешеходный маршрут между берегами реки и дополнительно озеленить эти два участка нового природного уголка Москвы.

Все идеи жителей рассмотрят и проанализируют. Если это будет целесообразно и позволят технические возможности, часть из них воплотят в жизнь.

Сейчас все инфоцентры работают ежедневно с 9 до 18 часов. В каждом из них москвичи могут ознакомиться с генеральным планом объекта, узнать об этапах и сроках проведения работ, а также получить брошюры с их описанием. Здесь же можно задать любые вопросы консультантам и оставить свои пожелания через форму обратной связи. В дальнейшем график работы инфоцентров может измениться в зависимости от количества посетителей.

Сохранение и реабилитация

Напомним, работы по реабилитации парков нацелены, прежде всего, на сохранение заповедных природных зон и снижение болезненной нагрузки на леса в черте города.

— Главная задача запланированных работ — сохранение существующей экосистемы территорий, а также реабилитация и восстановление необходимых участков и водных объектов. Работы будут проводиться максимально бережно по отношению к сложившейся природной составляющей, — отмечал ранее Сергей Мельников.

В частности, вокруг «Битцевского леса» появится буферное кольцо, которое защитит охраняемые территории в сердце парка. В «Покровском-Стрешневе» создадут пять функциональных парков: эколого-просветительский – с экотропой и родниками, историко-культурный – вокруг храма и усадьбы Покровское-Глебово, досугово-рекреационный – с кафе и пунктами проката инвентаря, а также комплекс спортивных площадок. При этом центральная часть парка останется нетронутой.

На двух участках будущего «Парка Яуза» проложат беговые и велосипедные маршруты, в пойме одноименной реки обустроят экотропу, а берега соединят мостиками. Также в «Яузе» создадут общественное пространство с амфитеатром, центр активного долголетия и игровые городки для детей.

В лесопарке «Кусково» работы не затронут музейную территорию усадьбы: на озелененных участках только уберут сухие и аварийные деревья и приведут в порядок уже существующую инфраструктуру.

Споры об идеальном соотношении нетронутой природы и комфортных мест для отдыха горожан в мегаполисе будут продолжаться. Но, по крайней мере, жители получили открытый доступ к информации и площадки для выражения своего мнения.