На сколько подорожает пиво, ждать ли дефицита, что будет с импортом: отвечаем на главные вопросы о маркировке напитка

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Правительство внесло изменения в список товаров, на которые необходимо ставить цифровую двухмерную маркировку, которая поможет отследить товар и идентифицировать каждую бутылку или упаковку. Чтобы с каждого тюбика был уплачен налог, а левая продукция не могла просочиться на прилавки. В контрольном списке уже меховые изделия, обувь, лекарства...

«Теперь в него включены пиво и слабоалкогольные напитки, кресла-коляски с ручным и электрическим приводом, а также изменен срок внедрения маркировки велосипедов», - говорится в сообщении Минпромторга, опубликованном на сайте ведомства.

Разбираемся, к чему это приведет.

ОПЯТЬ ЦЕНЫ ВЗЛЕТЯТ ДО НЕБЕС?

Кресла-коляски и велосипеды — это ладно, с ними как-нибудь разберемся, но вот пиво, с ним-то как? Увы, жизнь нас учит, что все перемены — к подорожанию. Не приведет ли нововведение к росту цен на популярный напиток? Коктейли в баночках пусть и не так популярны, но и они, что ли, тоже подорожают?

- Конечно, подорожают! - ответил kp.ru президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. - Точнее, если говорить о пиве, то в рамках эксперимента, который идет с начала прошлого года, многие производители уже стали наносить новую маркировку. Так что пиво уже подорожало. Сама маркировка - 60 копеек, плюс оборудование. Но мне непонятен смысл дополнительной маркировки слабоалкогольных коктейлей. Они уже 8 лет маркируются в системе ЕГАИС, каждая баночка идентифицируется и учитывается при уплате акциза, поэтому целесообразность двойной маркировки весьма сомнительна. И получится, что на банку стоимостью условно 40 руб навешивают кодировку ЕГАИС, которая стоит рубль-шестьдесят, потом еще вторую - 60 копеек, и еще покупать оборудование, которое будет эту маркировку наносить.

А НАМ НЕ СКАЖУТ: «ПИВА НЕТ»?

А не вызовет ли внедрение дополнительной операции по нанесению маркировки сбоев с поставками, как это было, например, с лекарствами?

- Ни в коем случае! - уверен директор Центра изучения Федерального рынка алкогольной продукции Вадим Дробиз. - Алкоголь — не лекарство, перебоев не будет.

По его мнению, повсеместное внедрение новой маркировки не приведет к сильному подорожанию — максимум на 3 рубля за бутылку. «Цифровая маркировка пива – необходимый инструмент защиты населения от контрафактной продукции, - приводит Минпромторг слова заместителя главы ведомства Виктора Евтухова. - Это доказано на примере других товарных категорий, где она уже запущена. Маркировка совершенно точно не приведет к дефициту пива на прилавках. Что касается сроков внедрения, то в настоящее время мы находимся в диалоге с отраслью, чтобы выработать оптимальный подход».

КТО БУДЕТ КЛЕИТЬ МАРКИ НА ЧЕШСКОЕ ПИВО

Маркировка обязательна не только для отечественной продукции, но и для импорта. Что же, немцы и чехи будут клеить наши марки?

- Все зависит от объемов поставок, - пояснил Игорь Косарев. - Если речь идет о крупных поставках, то могут организовать нанесение кодировки и на территории производителя. А если небольшие партии, то организовывается отдельный технологический процесс — в основном, в Прибалтике. Но в любом случае, ответственность за наличие маркировки несет предприятие-импортер.

Эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков начался с 1 апреля 2021 года и завершится 31 августа 2022 года. К нему присоединились 192 участника, из которых 103 – производители и 17 – импортеры.

ЧТО ЭТО ЗА ДВУХМЕРНАЯ МАРКИРОВКА?

Один из видов такой маркировки — уже хорошо всем знакомый qr-код. А есть еще кодирование в системе data-matrix — оно активно применяется в торговле различными товарами. Налоговики в своих фискальных сообщениях используют код aztec code.

Но суть одна: это квадратик с определенным набором точек и пробелов. С помощью такой маркировки в маленьком квадратике можно закодировать намного больше информации, чем в старом штрих-коде, где символы располагаются в линию, то есть в одном измерении, он потому еще называется и одномерным. А новые коды занимают пространство не только по горизонтали, но и по вертикали — потому они называются двухмерными.

И информации в них — более чем на десяток страниц текста. Что за товар, откуда прибыл, кто производитель. Такое подробное описание позволяет максимально идентифицировать товар и исключить подделку.