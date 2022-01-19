В Крещение российские знаменитости предпочли нырять не в ледяную прорубь, а в теплый Индийский океан

Марина Газманова в Крещение оказалась на берегах Индийского океана, но не забыла поздравить подписчиков инстаграма с православным праздником. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

19 января православные отмечают Крещение Господне. Традиционно в этот день народ посещает церковную службу и ныряет в освященную прорубь. В прежние годы любила окунуться в купель и потом выложить фото в соцсети Анастасия Волочкова. Но в этот раз накануне праздника с ней случился скандал по дороге с Мальдивских островов в Москву. В самолете Настя отказалась надеть маску. В аэропорту Шереметьево её ожидал наряд полиции. Было ей не до ныряний в ледяную купель.

Да и вообще судя по соцсетям почти никто из звезд не стал окунуться в прорубь в этом году. Однако некоторые все же поздравили своих подписчиков с праздником.

Знаменитости отдыхают сейчас на Мальдивах. Там Дима Билан, Вера Брежнева, Виктория Исакова, Олег Газманов, Яна Кошкина, Анита Цой и многие-многие другие. Там они ныряют в теплые воды Индийского океана. И шлют оттуда свои поздравления. Например, 52-летняя Марина Газманова, жена 70-летнего «есаула» делится с подписчиками своего микроблога яркими впечатлениями: «Нет ничего более очищающего, чем плавать в океане и общаться с друзьями нашими меньшими в благодати и красоте. Всех с Крещением! Да будет всем по мыслям в его голове! Набрали святой водички?». Марина занялась дайвингом, изучает под водой морской мир.

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов поздравил подписчиков с Крещением цитатой из речи Патриарха Кирилла: «Сегодня вы все подойдете к чаше со святой водой, чтобы почерпнуть ее. Помните, что эта вода именуется святой, потому что в ней благодать Божия. Почерпайте ее с благоговением, несуетливо, не создавайте шума около святыни, не пытайтесь первыми почерпнуть воду...» А мог бы Дмитрий и в прорубь нырнуть – порадовать нас личным примером.

«Глубокими» мыслями поделилась в канун праздника, в Крещенский сочельник, актриса Ксения Алферова. «Благодаря происходящему в мире коронобесию, острее стала чувствовать всю неповторимость, загадочность и чудесность, подаренного нам Богом Мира!

Какое-то начало года особенное. Чувство прекрасного обострилось, видеть красоту мира острее стала, впитывать, собирать и складывать в сердце. Решимость сохранить себя, как человека и доброту Мира увеличилась…», - написала актриса у себя в Инстаграме

Сухо поздравил православных депутат-боксер Николай Волуев. А ведь были времена, когда Волуев нырял в ледяную прорубь.