Скончался Гаспар Ульель - один из самых красивых и талантливых французских актеров

Французский актер Гаспар Ульель скончался от травм, полученных в результате столкновения на горнолыжном склоне. Фото: REUTERS

Конечно, каждая новость о смерти - это очень печально. Но когда узнаешь о смерти молодого, красивого и талантливого человека, тебя охватывает особенно отвратительная оторопь. Пол Уокер и Жанна Фриске, Хит Леджер и Бриттани Мерфи, Гийом Депардье и Антон Ельчин, Чедвик Боузман и Эми Уайнхаус… 19 января к этому списку добавилось имя 37-летнего французского актера Гаспара Ульеля.

Большинство российских зрителей узнало о нем в 2004 году - тогда Жан-Пьер Жёне дал ему главную мужскую роль в «Долгой помолвке», снятой по роману Себастьена Жапризо. Главную женскую роль играла Одри Тоту - звезда предыдущего фильма Жёне, всеми любимой «Амели». В «Помолвке» ее героиня, больная полиомиелитом бретонка Матильда, разыскивала своего жениха, пропавшего без вести в Первую мировую войну. Все вокруг твердили, что он погиб, шли месяцы и годы – а она никак не могла в это поверить. И предприняла свое – вполне детективное - расследование, чтобы в незабываемом финале найти своего суженого - потерявшего память, но абсолютно живого. В ноябре 2004 года Ульель и Жёне приезжали в Москву, чтобы представить картину - в российской столице Гаспар встретил свой двадцатый день рождения.

С Одри Тоту в фильме "Долгая помолвка". Кадр из кинокартины

На самом деле к моменту выхода «Помолвки» Гаспар уже был достаточно известен на родине - в частности, у него было две номинации на высшую французскую кинопремию «Сезар». Но слава его не выходила за пределы Франции. А после картины Жёне (он получил-таки за нее статуэтку как самый многообещающий молодой актер) его мгновенно заметили во всем мире - и в 2006 году заманили в Голливуд, дав роль молодого Ганнибала Лектера в фильме «Ганнибал: восхождение». К сожалению, это был худший фильм о знаменитом голливудском людоеде, он не мог сравниться ни с «Молчанием ягнят», ни с «Ганнибалом», ни даже с «Красным драконом» - и Ульель, оказавшийся практически без поддержки сценариста и режиссера, не смог тягаться с великим Энтони Хопкинсом.

Ульель сыграл молодого Ганнибала Лектера в фильме «Ганнибал: восхождение».

В дальнейшем он старался выбирать проекты более тщательно. В 2014-м сыграл легендарного модельера Ива Сен-Лорана в биографическом фильме, в 2016-м появился в картине Ксавье Долана «Это всего лишь конец света» - и был удостоен еще одного «Сезара», уже «взрослого», как лучший актер года. Довелось ему поработать и с Бертраном Тавернье (в «Принцессе Монпансье»), и с Гасом ван Сэнтом (в новелле из фильма «Париж, я люблю тебя»), и с Мартином Скорсезе - правда, всего лишь в рекламном ролике туалетной воды Bleu de Chanel, который одно время бесконечно крутили на российском телевидении. На его счету были и артхаусные картины - такие, как гринуэевские «Чемоданы Тульса Люпера», и вполне «зрительские», коммерческие ленты вроде «Жаку-крокана» (который выходил у нас на DVD под названием «Месть бедняка»). Свою последнюю роль он успел сыграть летом прошлого года: вписался во «вселенную Marvel», снявшись в мини-сериале «Лунный рыцарь». Его премьера назначена на конец марта.

Гаспар Ульель на Каннском кинофестивале. Фото: REUTERS

А в январе он поехал кататься на лыжах в Савойю, во французские Альпы, и на крутом склоне столкнулся с другим лыжником. Результатом стала серьезная травма мозга. Гаспара немедленно транспортировали на вертолете в больницу Гренобля - но, увы, помочь ему там ничем не смогли. У Ульеля остался сын Орсо, рожденный в 2016 году его девушкой (брак они не регистрировали), моделью и певицей Гаэлли Пьетри.

Актер с возлюбленной Гаэлли Пьетри в 2014 г. Фото: EAST NEWS

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил: «Гаспар принадлежал к новому поколению актеров, которые создавали завтрашний день французского кино. Он знал, как выбирать роли, и сформировал карьеру, в которой каждое обещание было выполнено. Каждое его появление на красной дорожке, от «Принцессы Монпансье» до «Это всего лишь конец света», демонстрировало его харизму, в которой сочетались скромность и огромная доброта. Он был одинаково ярким и одаренным. Он очень многое нам дал, и мы всегда будем его помнить».