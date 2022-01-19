«Дибров с омикроном пришел в кино?!»: почему телеведущий явился на премьеру после информации о коронавирусе в семье

Дмитрий Дибров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

62-летний Дмитрий Дибров вечером 19 января посетил премьеру сериала Данилы Козловского «Карамора». В сети тут же началось обсуждение: как он мог выйти в люди пока родня лежит с ковидом? Мы узнали, как обстоят дела в семье Дибровых.

34-летняя Полина Диброва заболела омикроном вскоре после возвращения из отпуска. Дмитрий и Полина с тремя сыновьями прилетели 11 января с горнолыжного курорта Архыз, где проводили каникулы. Вскоре после поездки в Карачаево-Черкессию Полина Диброва слегла с вирусом. ПЦР Полины Дибровой подтвердил COVID-19.

Уже через пару дней после первых симптомов (першение в горле, слабость, головная боль) Полине стало легче: «Вирус омикрон резко начался и резко отступил. Боль в горле исчезла, осталось редкое покашливание. Энергия и силы вернулись. Сегодня искупала собаку, навела порядок на кухне и бесконечно готовила. Три ребенка и два родителя дома». Спустя неделю Полина Дибирова чувствует себя нормально, 19 января каталась с детьми на горке: «Больше сидеть дома мы не можем. Всех поздравляем с Крещением. Мы пока с детьми ни с кем не встречаемся. Но выходим гулять. Потому что завтра я иду сдавать ПЦР и надеюсь он будет отрицательный». Полина Диброва чувствует себя прекрасно. Переживает лишь за бабушку, которая после приезда «молодежи» с курорта тоже слегла с омикроном.

А что же Дмитрий Дибров? Как нам удалось выяснить, телеведущий первым в семье заболел – от него заразилась Полина, потом бабушка. Дмитрий первым заболел – легко перенес и уже получил отрицательный тест, поэтому и пришел на премьеру.

Отметим, что Полина Диброва уже болела коронавирусом полтора года назад. И тогда Дмитрий обследовался, но к нему эта зараза не прицепилась. В этот раз подхватил первым, поэтому и раньше всех встал на ноги. Дибров контролирует здоровье, так как недавно перенес инсульт.