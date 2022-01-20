Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Сразу после думских каникул, которые завершились на этой неделе, в «документальной базе» нижней палаты парламента появился новый документ, внесённый фракцией КПРФ.
Группа депутатов-коммунистов, являющиеся авторами этого проекта, представляющего собой обращение к Путину, считают, что было бы «обоснованным и морально оправданным» для России признать ДНР и ЛНР. Это защитило бы жителей самопровозглашенных республик от того, что в КПРФ назвали «геноцидом».
«Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и и от реализации политики геноцида по отношению к жителям республик»,- пишут депутаты в своем обращении.
Они также считают, что это послужит укреплению международного мира и региональной стабильности и положит начало процессу международного признания ДНР и ЛНР.
Обращение подписано 11 депутатами от КПРФ, в том числе руководителем фракции партии в Думе Геннадием Зюгановым, его заместителем Николаем Коломейцевым и первым заместителем председателя Госдумы Иваном Мельниковым.
Авторы обращения напомнили, что жители Донецкой и Луганской областей Украины на референдуме 1994 года согласились на закрепление русского языка в качестве государственного наряду с украинским. Они также полагают, что действия украинских властей вынудили жителей этих областей инициировать в 2014 году проведение референдума и проголосовать за акты о самоопределении.
ЗВОНОК В ЦК
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: Медлить нельзя. Там уже погибли более 10 тысяч человек...
- Юрий Вячеславович, сразу возникает вопрос, а почему - проект?
- На самом деле, позиция КПРФ в этом вопросе была ясна давно - ее не раз излагал лидер нашей партии Геннадий Зюганов, причём - ещё с момента начала конфликта на Украине, с 2014-го.
А вы знаете, за это время в Донбассе погибло более 10 тысяч человек, Огромное количество раненых.
Сейчас очевидно, что мир подходит к определенной черте. Минские соглашения со стороны Украины не выполняются. Западные гаранты - Германия и Франция, которые участвовали в системе Минского формата, они фактически не могут принудить Украину к выполнению этих гарантий.
Украина наращивает военное присутствие на границах ДНР и ЛНР. Там гибнут мирные граждане, в том числе и дети...
А потом - уже более миллиона жителей этих республик являются гражданами России.
Мы стоим у черты. Запад пока ещё медлит... Но фактически пока ещё не дал вразумительного ответа на те требования, с которыми выступила Российская Федерация - по урегулированию конфликта и в связи с расширением НАТО. То есть, фактически, мы видим, что Запад нагнетает ситуацию.
- По гарантиям безопасности, вы имеете ввиду.
- Да. Вот почему вот этот проект мы считаем очень своевременным.
- А дальше какой должен быть механизм.
- Проект постановления Госдумы, который мы подготовили, должен рассмотреть Совет Госдумы.
Но это вовсе не значит, что Совет нас поддержит.
Но, в любом случае, наш проект - это уже юридический акт от второй по численности парламентской фракции - крупнейшей оппозиционной партии Российской Федерации, который должен быть обсуждён и потом уже - по решению Верховной власти страны - его примут, либо будет предложено какое-то иное решение.
Не обязательно, что это решение будет принято завтра или послезавтра. Но это - такой акт политической воли.
Мы считаем, что это решение рано или поздно состоится.
- А реакция Кремля на вашу инициативу может последовать раньше, чем проект рассмотрит Госдума?
- Может. Мы считаем, что этот вопрос уже надо вносить в юридическую плоскость.