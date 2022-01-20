Андрей Малахов показал, как его жена выглядит перед сном

Андрей Малахов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Андрей Малахов время от времени делится в Инстаграме снимками свое жены Натальи Шкулевой. Причем телеведущий не прочь подловить избранницу в самый интимный момент – например, когда она готовится ко сну. В сторис Андрей опубликовал фото, запечатлевшее его супругу поздно вечером. Наталья позирует в красном свитшоте и белых брюках, на лице у нее – косметическая маска.

Малахов оставил отметку времени, когда было сделано фото - 22:53. Телеведущий также отметил на снимке американскую супермодель Кайли Дженнер, чем немало позабавил подписчиков.

В сторис Андрей опубликовал фото, запечатлевшее его супругу поздно вечером. Фото: Инстаграм.

Недавно Малахов отпраздновал 50-летний юбилей. Свой день рождения телеведущий отметил в Германии. Андрей отправился на популярный курорт Баден-Баден. Вместе с женой и четырехлетним сыном Сашей он поселился в спа-отеле, номер в котором стоит около 60 тысяч рублей в сутки. Наталья поделилась в Инстаграме видеороликом своей прогулки по окрестностям. Они с Андреем с удовольствием прошлись по парку, позируя на камеру на фоне зеленых газонов.

Супруги любят проводить время на немецком курорте, где можно не только отдохнуть, но и оздоровиться. К слову, в соцсетях активно обсуждают слухи о возможной тяжелой болезни ведущего шоу «Прямой эфир». Поклонники популярного телеведущего с недавних пор заметили, что он сильно набрал вес и начал носить парик. Зрители переживают за Андрея, подозревая, что такие перемены с его внешностью происходят неспроста.

О его проблемах со здоровьем недавно рассказал актер Станислав Садальский. Хотя многие критикуют шоу «Прямой эфир» за скандальные сюжеты, разыгрываемые знаменитостями за деньги, Садальский уверен, что Малахов – честный и порядочный человек. Актер назвал Андрея «хорошим парнем» и посоветовал поберечь себя.

- Он работает просто на разрыв. Он переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать тоже нельзя - есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя - сердце разрывается. Вот я желаю ему, чтобы он чуть-чуть ослабил поводья, - заявил Садальский.