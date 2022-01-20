В Германии началось расследование в отношении сразу двух федеральных министров

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Прокуратура немецкой столицы подтвердила, что начала расследование в отношении двух федеральных министров. Под подозрением – министр иностранных дел Анналена Бербок, и глава Минэкономики, занимающий также пост вице-канцлера Роберт Хабек.

Хабек и Бербок – члены партии «Союз-90/Зеленые». И в 2020 году они оказались в числе шести членов правления этой партии, которых сейчас подозревают в незаконном получении т.н. «коронавирусных» выплат, пишет Spiegel.

Бербок еще ранее каялась в том, что полученные средства не были задекларированы ею в качестве дохода, как того требует закон. Более того, кроме 1500 «коронавирусных» евро на ее счет поступили еще и несколько денежных бонусов из казны партии, составившие, в общей сложности, почти 25000 евро.

До назначения на пост главы МИД ФРГ Бербок, начиная с 2013 года, была депутатом бундестага. Ежемесячное жалованье члена федерального парламента в ФРГ составляет чуть меньше 10000 евро.

Бербок не в первый раз оказывается в центре скандала: в ее программном документе, опубликованном перед парламентскими выборами 2021 года, было найдено множество заимствований из статей других авторов, на которые Бербок решила не ссылаться.