Сын Яны Поплавской рассказал, зачем сделал на спине татуировку с лицом матери

Три года назад сын Яны Поплавской набил на спине большую татуировку – портрет матери. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любовь сына и матери – это особая связь на всю жизнь. Многие мужчины скупы на проявление чувств, но только не старший сын телеведущей Яны Поплавской. Три года назад 36-летний Клим набил на спине большую татуировку – портрет матери. Это ли не самая яркая демонстрация его любви к маме? В новом интервью Клин Гинзбург, сын звезды «Красной шапочки» и режиссера Сергея Гинзбурга рассказал, почему решил сделать такую необычную наколку.

Клим Гинзбург нечасто появляется на экране. Одна из его последних работ – роль в сериале «СеняФедя». О ней Клим рассказал журналу «Антенна-Телесемь». А заодно поделился увлекательной историей появления на своем теле необычной татуировки. По словам сына актрисы, у него много татушек, и все они несут какой-то смысл. Татуировка с лицом Яны Поплавской не стала исключением: Клим набил ее к дню рождения мамы.

- На мне зафиксированы все важнейшие вехи: православные четки, папа, имя крестной дочери, моей дочери, какие-то этапы в профессии. Сложно сказать, что за порыв… Не знаю, может быть, мне хотелось таким образом отразить ощущение, что мама где-то за спиной эфемерно меня прикрывает. Желание сделать татуировку совпало с ее днем рождения. И ей это было приятно, - поделился Клим.

Клим с женой Евгенией и детьми. Фото: Инстаграм.

К слову, мама сыграла серьезную роль в личной жизни своего первенца. Клим в свое время разошелся со своей женой Евгенией. Яна считала, что ее сын совершил большую ошибку, и постоянно говорила ему об этом. В итоге Клим вновь сошелся со своей женой и женился на ней снова.

У Яны двое сыновей, и, так случилось, что Поплавская приняла активное участие и в семейной жизни своего младшего ребенка –Никиты. Младший сын Поплавской развелся с женой всего через месяц после свадьбы. На этом настояла его знаменитая мать. Телеведущая сумела убедить Никиту, что его избранница – не та девушка, которая ему нужна. Сейчас 25-летний сын артистки искренне благодарен маме за этот совет.

Его жена Валерия была на 8 лет старше. Молодой человек признавался, что его семейная жизнь была похожа на ад. Их брак начал трещать из-за финансов. Жена постоянно жаловалась на нехватку денег. Но зарплата начинающего инженера была небольшой, плюс ему помогали родители.

- Причины были материальными для наших ссор. Жена все время твердила: «Ты мало зарабатываешь». Стала требовать, чтобы я купил ей машину. Жена хотела меня оставить без квартиры. Причем жилье не было оформлено на меня. Это был ужас, - рассказывал Никита.

Яна с младшим сыном Никитой и бывшей невесткой. Фото: Инстаграм.

Когда избранница совсем достала его своими упреками, Никита на пару дней переехал пожить к маме. Именно Яна настояла на том, чтобы сын развелся с проблемной невесткой.

- Мама меня схватила и сказала: «Приди в себя, подумай», - говорит Никита.

По словам Поплавской, она не подбивала сына на развод. Актриса лишь хотела, чтобы у него было больше времени на знакомство с избранницей.

- Я не препятствовала ничему. Я просила только, чтобы эта свадьба, которую он хотел, чтобы она состоялась через год. Чтобы люди имели возможность после короткого знакомства посмотреть друг на друга, повстречаться, пообщаться, пожить вместе и понять, подходят они друг друга, или нет. К сожалению, этого не произошло, - рассказывала Поплавская. По ее словам, невестка неспроста постоянно требовала денег. Оказалось, у девушки была оформлена ипотека, и каждый месяц ей нужно было 80 тысяч рублей на выплаты. О том, что у нее есть крупный кредит, невеста Никиты не говорила, пока они не сыграли свадьбу.