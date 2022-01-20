Илья Варламов: Я не сторонник дополнительных ограничительных мер, но даже самые коронаскептики должны были уже поумнеть

Илья Варламов на радио "Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

QR-КОДЫ НЕ ПРОВЕРЯЮТ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ОБМАНЫВАЮТ

- Откуда вы к нам приехали.

- Последний раз я был в Португалии.

- Отличная страна, с прекрасным климатом.

- Да. Я обнаружил там много ребят, которые туда переехали именно из-за климата. Во-первых, меньше коронавирусных ограничений (в Германии или во Франции уже становится некомфортно жить). Во-вторых, абсолютно другой климат.

- Как там выглядят ограничения из-за коронавируса? Рестораны открыты?

- Все работает. Даже дискотеки. Из-за этого в городе прямо праздник был. Но доступ везде по QR-коду - должна быть европейская прививка или свежий ПЦР-тест.

- А русскую они не признают?

- Вроде как признают. Проблема Португалии, что туда нельзя попасть со «Спутником», потому что нет прямых рейсов. Но вот Мадейра, как туристический остров, «Спутник», вроде, признала.

- А на материке?

- Люди со «Спутником» заходили в ресторан и это убеждало охрану. Но все остается на усмотрение проверяющих. Вообще в разных странах разные проверки: например, во Франции просто сканируют твой QR-код и пускают в ресторан, а в Швейцарии проверяют еще и паспорт. Это примерно как было недельку в Москве, когда нужно было в ресторан ходить с паспортом, чтобы ты не обманул охранника. Но в других европейских странах все довольно свободно и считается, что человек не будет обманывать. Да в Португалии более 90% вакцинировалось – у них особо такой проблемы не стоит.

В Португалии все работает. Но доступ везде по QR-коду - должна быть европейская прививка или свежий ПЦР-тест. Фото: REUTERS

«У НАС ПРОБЛЕМЫ С ДОВЕРИЕМ К ВЛАСТИ»

- Они же непривычные к ограничениям гражданских свобод. У них напряжение есть или нет? Новости-то про митинги против цифрового фашизма показывают, а на самом деле как?

- Культура европейских протестов – это вообще такой отдельный пласт. Действительно, есть очень много молодежи, которая имеет такие анархистские взгляды. Даже иногда повод не нужен. Просто есть такая культура - посражаться с государством, с полицией. Там есть даже такое понятие «камнекидательный туризм» – когда ребята ездят по Европе и будь то футбольный матч, первомай, еще какие-то мероприятия, где ты можешь пройти с какими-то требованиями «за все хорошее против всего плохого» и просто посражаться с полицией, с водометами, со слезоточивым газом – довольно весело выпустить пар.

- С коронавирусом это обострилось.

- Потому что людей заперли, не было никакой активности и, естественно, у них скапливается эта протестная энергия, которая периодически выливается, в том числе, в погромы и довольно жесткое противостояние с полицией. Но когда у нас это видят - это просто кошмар и ужас. Мы на своих улицах такое видеть не привыкли, а там это довольно будничная история. Сегодня пожгли машины, завтра все убрали и жизнь идет своим чередом…

- …и пошли дальше учиться в университетах и продавать собачек…

- Все, что касается ограничений… там люди более осознанно к этому подходят. Они понимают, зачем это делается. Там больше доверия к государству, в отличие от России. И, когда там объясняют, зачем нужна прививка или, правительство вводит ограничения, к этому относятся не как у нас.

- У нас проблема с доверием.

- И с легитимностью. Слушайте, наверное, я не самый маргинал, тем не менее, из 450 депутатов нет ни одного, кто меня бы представлял. И я знаю, есть какое-то количество людей, которые считают, что у них нет представительства в Госдуме, из-за того, что у нас так своеобразно проводятся выборы. Именно поэтому, когда Госдума пытается ввести какие-то новые ограничения, особенно это было хорошо видно с QR-кодами, то народ говорит: «Ладно, мы вас не выбирали, вы там как-то сидите, но тут вы нам сейчас будете еще что-то говорить?! – мы не согласны».

- Там немножко другая ситуация.

- Там больше доверия правительству. Это хорошо видно по Швеции - у нас часто приводили её в пример, что там нет никаких ограничительных мер. Но любой швед вам скажет, здесь не нужны никакие меры, люди и так пошли и привились. У них очень высокий уровень доверия и очень высокий уровень ответственности населения. А в России с этим проблемы.

Eсть такая культура - посражаться с государством, с полицией Фото: REUTERS

«МЫ УСТРОИМ КОНЦЛАГЕРЬ, ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ УМИРАЛИ»

- А вы не думаете, что природа этого государственного насилия, включая QR-коды и всевозможные ограничения, на самом деле не меняется в зависимости от страны и от степени доверия к государству? Просто либо ты расслабляешься и пытаешься получать удовольствие, как шведы, либо угрюмо молчишь, как простой русский человек и всем своим видом показываешь, что «хрен у вас получится».

- Я тоже не сторонник каких-то дополнительных ограничительных мер. Я бы хотел, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в мою жизнь. Но есть конкретная проблема – существует коронавирус… и даже самые коронаскептики должны были уже поумнеть. Прошло довольно много времени и понятно, что это серьезная проблема. И в России, по официальной статистике, каждый день около 1000 человек умирает от этого.

- Насколько можно доверять официальной статистике?

- Если посмотреть на избыточную смертность, более миллиона человек мы уже потеряли, и это основано опять же на официальных данных.

- Но тоже неизвестно от чего они умерли. Может, от того, что им операции плановые не делали?

- Это тоже такой любимый аргумент… А почему мы не делали плановые операции? Потому что больницы были забиты? Или вы считаете, что больницы стоят пустые, а они такие: «Не будем делать плановые операции!» Проблема коронавируса и всех этих ограничительных мер, что забиваются больницы и система здравоохранения, какая бы замечательная она ни была, не готова к такому наплыву пациентов. Перед каждым правительством, перед каждой страной встал выбор: мы либо спасаем людей, либо они будут умирать. К сожалению, Россия выбрала второй вариант. Мы выбрали, что у нас не будет каких-то жестких ограничительных мер, пусть они болеют, пусть они умирают. Если вы посмотрите на смертность в России, у нас она одна из самых высоких. А в какой-нибудь Австралии, над которой сейчас все смеются и потешаются, мол, они концлагерь устроили…

- А так и есть.

- Но у них умерло какое-то минимальное количество людей. Потому что они решили, что самое главное – человеческая жизнь. «Мы устроим любой концлагерь, чтобы люди у нас не умирали».

«В РОССИИ НЕТ ПРОТЕСТНЫХ НАСТРОЕНИЙ»

- Предлагаю перейти к политике. Честно говоря, я ожидал, что понедельник 17 января пройдет под знаком годовщины возвращения в Россию Навального. А ничего и не произошло. Он же как современный русский Ленин в тюрьме!

- Ну, вы сейчас пытаетесь как-то на эту тему иронизировать… и как-то ее маргинализировать, но на самом деле – год назад не случилось ничего хорошего. Не думаю, что это какое-то событие и нужно было как-то это отмечать. Тем более, мы видим, что сейчас нет протестных настроений.

- А почему нет? Вы, в отличие от меня, всю Россию изъездили.

- У нас протестные настроения были насчет QR-кодов…

- Это та история, которая людей за живое зацепило.

- Она была последней, из-за чего люди реально готовы были бы массово выйти на улицы. И это не та либеральная оппозиция, про которых говорят, что там три недобитых калеки бегает по улицам.

- Да, да, дизайнеры… да еще и гомосексуалисты наверняка какие-то…

- А тут на улицы пытался выйти, так называемый, глубинный народ, который воспитан как раз на всем хорошем. Мне кажется, что власть действительно испугалась. Кто-то связывает это с протестами в Казахстане, но они просто окончательно убедили, что лучше не заигрываться с какими-то бытовыми вещами. Как из-за какой-то мелочи, казалось бы, в виде повышения цены на сжиженный газ, может взорваться вся страна… Имеется в виду, что повышение цены – это не повод…

- …сжечь областную администрацию.

- Думаю, после этого наша власть утвердилась в том, если глубинный народ хочет переболеть и умереть без прививки…

- …а лечиться в бане с водкой, то пусть лечится в бане с водкой.

- Главное, чтобы не бузотерил. А протестных настроений в плане оппозиции нет, потому что не происходит никаких политических событий.

БОЛОТНАЯ ПОМЕНЯЛА ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРТИНУ

- Вы не думаете, что на самом деле не просто нет повода, повестки-то такой зажигательной нету? Тебя не прессуют, как с QR-кодами, а какие-то разговоры про какую-то коррупцию… да всегда была коррупция.

- Слушайте, это не разговоры про какую-то коррупцию. Действительно, есть общая усталость. Кто-то устал от бесконечного того, сего, кто-то от того, что нет никаких перспектив на работе. Но нет того фитиля, который эту общую усталость взорвал бы. Что может стать этим фитилем, никто не знает. Даже какие-то мелкие незначительные события.

Вот и Болотная, и протесты эти, которые были 10 лет назад. Когда выходили какие-нибудь лимоновцы, абсолютно всем было все равно: собирались, пожимали друг другу руки, смотрели, как задержат Эдуарда Лимонова, а потом шли пить пиво. А потом происходит фальсификация на выборах… И народ выходит сначала на Чистые пруды, потом задерживают Навального на 15 суток. И случается Болотная, которую не ожидал вообще никто.

- Но она же была не из-за Навального.

- Понятно, что не из-за того, что Навального посадили на 15 суток. Тогда народ поехал к спецприемникам, никто не понимал, как это человека задержали на 15 суток? Поменялась какая-то политическая картина и потом на Болотную выходит 15-20 тысяч человек.

МЫ НЕ ЗНАЕМ КОГДА НАЗАРБАЕВ ЗАПИСАЛ ВИДЕО И ОН ЛИ НА НЕМ

- Вы, правда, думаете, что в Казахстане были народные волнения, а не классический азиатский дворцовый переворот с применением неких не очень тонких технологий?

- Я считаю, что, если что-то можно объяснить очень просто, скорее всего, это очень просто все и происходит.

- Так, заговор - это самое простое.

- Когда все началось, в этой турбулентности каждый решил для себя что-то урвать: кто-то решил помародерить, пожечь и половить там рыбку в мутной водичке, а кто-то укрепить свою власть и избавиться от опостылевших политических конкурентов. Не думаю, что господин Токаев заранее выстраивал всю эту конструкцию: была видна его растерянность в первые дни, он был и готов на любые уступки. Да и было много моментов, когда ситуация могла реально выйти у него из-под контроля. Не вступись Путин, непонятно, где сегодня был бы Токаев. Слишком рисковая ситуация.

- Думаете, что казахи психанули просто?

- Да. Но началось все с бытового протеста. Очень быстро он перерос в протест политический: усталость и от Назарбаева, и от коррупции, и от несправедливости… а потом было видно, как политический протест очень неуклюже начал переходить уже в беспорядки и мятеж.

- Можно вспомнить, как господин Токаев говорил, что это подготовленная террористическая группа, которая захватила, например, аэропорт.

- Извините меня, я был в Афганистане, видел, как талибы брали власть в Кабуле. В Казахстане в аэропорт вошло несколько десятков человек, которые просто не понимали, куда они пришли, они пограбили банкоматы…

- … и сразу пошли в Duty Free.

- Взяли бухлишко и ушли. Это не похоже на захват аэропорта, когда говорят: «Извините, аэропорт захвачен, наши требования такие, мы арестовываем самолеты, а на самолетах мы будем наших сторонников подвозить откуда-то там».

- Вы смотрели последнее обращение Назарбаева? С трясущимися руками… Как будто он подавал сигналы, а за камерой, наверное, стоял северокорейский огнеметчик.

- В тот день, когда вышло это обращение, люди задавались вопросом: а жив ли Назарбаев? И даже это обращение не дало ответа, жив ли сегодня Назарбаев. Я думаю, с уверенностью сказать, что он жив, сегодня никто не может. Потому что мы не знаем, когда было записано это видео, и действительно ли там Назарбаев. Все эти технологии позволяют что угодно. Я думаю, рано или поздно мы, конечно, узнаем правду, но вопросов относительно здоровья и состояния Назарбаева сегодня гораздо больше, чем ответов.

ЗАДАЧА ГУБЕРНАТОРОВ ПЕТЕРБУРГА - СОХРАНИТЬ МИР АТМОСФЕРУ «УЛИЦ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

- Илья, спрошу вас как урбанист урбаниста, про город Петербург: понимаю, что история с мусором и снегом - абсолютно инспирированная, причем очень талантливыми людьми. Питер – это действительно такой несчастный город в России?

- Петербургу действительно не везет. Я не понимаю, по какой причине. Есть даже какие-то конспирологические теории, что раз это родной город для Владимира Путина, он пытается сохранить его в том состоянии, как он его помнит.

- Каким он ему дорог.

- Если Москва кардинально меняется, перестраивается, другие города тоже, то в Петербурге не происходит ничего. И иногда, приезжая в Петербург, ты выходишь с Московского вокзала и окунаешься в мир хаотичной парковки, бесконечной рекламы каких-то проституток, нечищеных тротуаров…

- Мир сериала «Ментовские войны», первая часть.

- Начинает казаться, что задача губернаторов, которые один меняет другого, сохранять ту теплую ламповую атмосферу «Ментовских войн», «Улиц разбитых фонарей». Очень жалко Петербург. Это самый красивый город России, самый богатый на историческое наследие, самый европейский. Там очень грустно зимой, там очень грустно летом, там бесконечно грустно всегда. Даже если мы отвлечемся от городского хозяйства и посмотрим, например, на выборы, и сравним, как проходят выборы, например, в Москве и других городах и как они проходят в Петербурге. То количество криминала, которое там есть - это реально те 90-е.

- Питер может ждать что-нибудь другое вне столичного статуса? Он же настолько дорогой в обслуживании, в своей имперской инфраструктуре.

- Там проблемы в обслуживании города. Нужны реформы, например, те что произошли в Москве… Ходишь по центру (казалось бы, главный туристический город), не можешь пройти по узким тротуарам и улицам, которые заставлены машинами. Одна из главных барных улиц - улица Рубинштейна - парковка какая-то. Есть успешный кейс в Москве. Бери и копируй. Наводи порядок с парковкой, наводи порядок с рекламой, наводи порядок с лицами, с тротуарами, со всем остальным. Не делается ничего.

- А почему?

- Более того рядом с Петербургом Финляндия - два часа на поезде или пароме и ты в Хельсинки смотришь, как выглядят города, как эксплуатируют улицы. Почему финны могут, шведы могут? Петербург, извините, не самый бедный город. При этом элементарно навести порядок они не могут.

ИСКУССТВО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПО ГОСЗАКАЗУ

- Либеральная позиция, с маркетинговой точки зрения привлекает большую аудиторию?

- Вы пытаетесь, видимо, сейчас слово «либерал» употребить как что-то ругательное. Либеральные идеи – это совершенно нормально, это идеи о свободе, о ценности гражданских прав…

- Позвольте я уточню. Я слово «либерализм» употребляю не в классическом его понимании и смысле, как оно описывается в словаре, а в общеупотребительной коннотации. Слово-мем. Вот быть либералом, быть несогласным, бороться с режимом (ну, так, не вставая с дивана) – это прикольно.

- Это не прикольно. Более того, когда мы говорим про Россию, это может быть опасно, чревато. Мы знаем истории, когда актеров, которые выступали, например, в поддержку Навального, лишили ролей и просто закэнселили на государственном уровне, они испытывают проблемы…

- Конечно. Но если ты получаешь зарплату от государства, играй по правилам.

- Абсолютно не согласен с этим тезисом. Потому что ты получаешь зарплату от государства - ты получаешь бюджетные деньги. Твой заказчик – общество, и ты работаешь в интересах общества. Нет никакого противоречия, что в интересах общества на бюджетные деньги ты критикуешь власть (потому что власть и государство – это немножко разные вещи). Творческий человек должен быть в оппозиции к власти. Потому что любое нормальное творчество всегда было в оппозиции. Он обнажает какие-то проблемы и пытается разобраться, что происходит. Я не верю, что нормальное искусство может быть по заказу государства.

- Я быстро приведу контраргументы.

- Мы сейчас можем мериться количеством примеров. Но я считаю, что многие творческие люди оппозиционно настроены. Я не думаю, что они хайпуют, я думаю, это совершенно искренний порыв, может быть, за каким-то редким исключением.