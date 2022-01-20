Ужас, как противно: Кэти Перри поведала про привычки Орландо Блума

Блум буквально одержим чистотой своих зубов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Кэтрин Элизабет Хадсон, более известная поклонникам как Кэти Перри, в рамках шоу Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden поделилась подробностями совместной жизни со своим избранником, голливудской звездой Орландо Блумом. В частности, певица рассказала о раздражающей привычке актера.

Так, по словам Перри, Блум буквально одержим чистотой своих зубов – с маниакальной настойчивостью он постоянно пользуется зубной нитью.

Но это далеко не самое странное – проблема в том, что использованную нить актер не выкидывает, а оставляет где попало, порой в самых неожиданных местах.

Перри утверждает, что заставить Блума избавиться от этой привычки ей так и не удалось, несмотря на все ее усилия.

Впрочем, звезда «Властелина колец» и «Карнивал Роу» действительно отличается завидным упрямством. Известно, что во время съемок он практически все свои трюки он исполняет сам, нередко страдая при этом. Так «Властелин колец: Братство кольца» 2001 года стоил ему сломанного ребра.

А еще он ломал обе ноги, левую руку, правое запястье, нос и даже позвоночник – врачи опасались, что молодой человек не сможет ходить, но все обошлось.

Кстати, интересный факт: любимая книга Орландо Блума - вовсе не «Властелин колец» Толкина, принесший ему мировую известность, а «Братья Карамазовы» Достоевского.