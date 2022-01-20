В Чехии популярная певица умерла, специально заразившись COVID-19

Женщина отказывалась делать прививку, но ей нужен был сертификат Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

57-летняя Гана Горка, солистка чешской группы Asonance, популярной среди любителей кантри и фолк-музыки, скончалась после того, как специально заразилась коронавирусом от своих родных.

Женщина отказывалась делать прививку, но ей нужен был сертификат, который можно было получить после перенесенной коронавирусной инфекции.

О смерти певицы рассказал ее сын Ян Рек. Именно он сообщил журналистам, что его мать буквально не отходила от него и его отца, узнав, что у мужчин положительный тест на коронавирус, хотя врачи рекомендовали ей изолироваться как минимум на неделю.

Муж и сын вокалистки, несмотря на сделанные прививки, заразились COVID-19 в конце декабря. У обоих заболевание протекало в легкой форме. Горка от вакцинации отказывалась по личным убеждениям, хотя ее сын утверждает, что она не была сторонницей теории заговора.

– Мама просто предпочитала заражение вакцинации. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила, – рассказал Ян.

Спустя несколько дней женщина сдала положительный тест на коронавирус и была этому очень рада.

– Теперь можно будет пойти в театр, в сауну и на концерт, – написала женщина в соцсети. Также она сообщила своим подписчикам, что чувствует себя лучше и скоро окончательно поправится.

Спустя два дня она умерла.

По словам ее сына, Гана Горка собралась подышать свежим воздухом, оделась для прогулки, и тут ей стало плохо.

– Через десять минут все было кончено. Она просто задохнулась, – поведал убитый горем молодой человек.