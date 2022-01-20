В Москве вымышленная банда "Булгаров" ограбила бабушку на 500 000 рублей

Марине Петровне пришлось пойти в банк и снять со счета все накопления Фото: Shutterstock

В полицию обратилась 80-летняя пенсионерка Марина Петровна*. Бабушка рассказала оперативникам, что стала жертвой ограбления известной преступной банды «Булгаров», которая якобы держит в страхе весь столичный район Сокол.

Марина Петровна рассказала оперативникам, что несколько дней назад ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником следственного комитета. Мужчина важным голосом сообщил, что сейчас следователи обзванивают жителей района Сокол и информируют об опасной банде «Булгаров», которая держит в страхе всю округу. Звонивший велел пенсионерке быть осторожной и сразу сообщить ему, если эти бандиты вдруг выйдут с бабушкой на связь. В ходе разговора «следователь» аккуратно расспросил старушку обо всей ее жизни, о родственниках и имеющемся имуществе, после чего закончил разговор и распрощался.

Спустя несколько часов на телефон Марине Петровне позвонил очередной незнакомец. На этот раз мужчина представился как член преступного клана «Булгаров» - того самого, о котором ее недавно предупреждал «следователь». Мужчина всячески угрожал пенсионерке, перечислял имена ее родственников и грозился убить внучку, если бабушка не выполнит его требования, а именно: Марине Петровне было необходимо пойти в банк и снять со счета все накопления.

Перепуганная пенсионерка согласилась и поспешила в ближайшее отделение банка, где сняла со своего счета все сбережения. Преступники все это время подсказывали бабушке дальнейшие действия по телефону. «Булгары» велели пенсионерке отправляться домой и ждать курьера, который заберет у нее деньги и передаст главарю преступного клана.

Марина Петровна выполнила все требования бандитов. Женщина вернулась домой и стала ждать курьера. Вскоре раздался звонок в дверь и на пороге возник худощавый юноша под 2 метра ростом в шапке ушанке. Молодой человек забрал у пенсионерки сверток с деньгами и убежал в неизвестном направлении.

«Телефонные мошенники запугали 80-летнюю пенсионерку Марину К.* вымышленной преступной бандой «Булгаров», которая якобы держит в страхе весь столичный район Сокол. Под угрозами расправы над внучкой, женщина сняла с банковского счета все свои сбережения и передала их неизвестному молодому человеку. Общий ущерб от действий преступников составил 500 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту случившегося и разыскивают неизвестных преступников, угрожавших пенсионерке расправой над родственниками и обокравших ее на полмиллиона рублей.

*Имена изменены