РЕН ТВ запускает научный блокбастер

Фото предоставлены пресс-службой Телеканала РЕН ТВ

Программа посвящена самым значимым открытиям учёных и прорывным технологиям, которые наконец-то позволят дожить до 150 лет, при желании переселиться под воду, оставить самолёты в прошлом и пересесть на личный реактивный транспорт или становиться невидимками. Без внимания не останутся и великие открытия прошлого, которые изменили нашу жизнь и приблизили научно-технический прогресс.

Фото предоставлены пресс-службой Телеканала РЕН ТВ

Ведущим авторы проекта выбрали харизматичного и эксцентричного технического эксперта, а по совместительству популярного блогера и музыканта Михаила Борзенкова. С 2014 года Борзенков года входит в состав жюри European Imaging and Sound Association (EISA). Был главным редактором российской версии журнала «What Hi-Fi?». В 2021 году награждён премией Golden Jack Awards в номинации Блогер года в области hi-fi-оборудования-2020. Эмоции, искромётный юмор и искреннее и неуёмное любопытство ведущего в сочетании с яркими фактами, красочной картинкой и международными экспертами стали основой этого научно-популярного проекта.

«Перед проектом стоит амбициозная задача – попытаться визуализировать науку. Главная проблема всегда состоит в том, что обычно это сухое повествование, какая-то визуализация графикой. А здесь визуализация РЕАЛЬНОСТЬЮ!», - подчёркивает сам Михаил Борзенков.

Фото предоставлены пресс-службой Телеканала РЕН ТВ

Соавторами «Науки и техники» стали ведущие учёные и инженеры планеты. Например, создатель летающего автомобиля AirCar, инженер из Словакии Штефан Кляйн, профессор палеонтологии, разработчик самодельного скафандра Кэмерон Смит, капитан ВМС США в отставке, погружавшийся на дно Марианской впадины, Дон Уолш, главный инженер F-117 или «ночного ястреба» Алан Браун, участник международного эксперимента «Марс-500», проживший 520 дней в макете космического корабля, Александр Смолевский и другие.

Фото предоставлены пресс-службой Телеканала РЕН ТВ

Новая программа порадует уникальными экспериментами и испытаниями, репортажами из самых закрытых научных лабораторий и конструкторских бюро с прототипами аппаратов будущего. Чтобы погрузиться в тему, ведущему и самому пришлось побывать на подводной лодке, поучаствовать в серии спецопераций спецназа, создать свою точную копию на 3D принтере, превратиться в киборга, примерить плащ-невидимку и даже научиться левитировать.

Вместе с тем до премьеры «Науки и техники» осталось всего несколько дней. Смотрите программу уже 21 декабря и каждую субботу в 12:00 на РЕН ТВ.