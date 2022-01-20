Геннадий Зюганов: С Путиным проект обращения о признании ДНР и ЛНР пока не обсуждал. Надеюсь на поддержку народа

Геннадий Зюганов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Геннадий Андреевич, мы с Юрием Афониным, вашим первым замом. обсудили, в принципе, проект обращения Госдумы к Владимиру Путину, но у меня втайне, знаете, какая надежда?

- Саша, говори громче, я в дороге.

- Может быть, вы уже с президентом это дело обсудили, и это, может быть, какая-то такая комбинация, Путин в курсе? У вас же есть его мобильник, может, вы созвонились?

- Я этот вопрос давно обсудил со всей страной. Десять раз выступал с этим предложением только в Государственной Думе, на всех пресс-конференциях. Более того, по инициативе Компартии, мы уже 93-й конвой перед Новым годом отправили туда, в Донбасс - 150 тысяч подарков, приняли за это время здесь, в Москве, порядка 10 тысяч детей.

Всем говорили, что признаём Донецкую и Луганскую республики, что готовы активно сотрудничать, что нацистско-бендеровский режим, который насильно захватил власть в Киеве, - он должен уйти туда, откуда пришел - в историю.

Советская страна построила в Донбассе 500 заводов, всей страной возводили

Признавать надо народные республики и двигаться дальше. Пора закончить этот разбой, который там творится со стороны бендеровцев и их европейских и натовских покровителей. Двигаться дальше надо.

Признали же мы Южную Осетию, Абхазию – и никто там больше уже не стреляет. Поэтому надо спокойно выходить на эти решения.

- То есть, с Путиным вы пока не обсуждали это?

- Ну, напрямую не обсуждал я этот вопрос, но с трибуны Думы и позавчера, когда открывалась сессия, прямо сказал, что мы обязаны признать, обязаны всё сделать, чтобы там закончился этот разбой, который творится каждый день.

- Дума примет ваше предложение?

- Депутатам других фракций задайте этот вопрос.

Я бы на их месте давно поддержал бы наше предложение - определил бы минимальный прожиточный минимум в 25 тысяч рублей, и дети войны пенсию должны получать нормальную. Принял бы решение и поддержал бы наши программы продовольственной безопасности и регулирования цен на товары первой необходимости. Давно все это перезрело.

- А сейчас, товарищ Генеральный секретарь ЦК КПРФ, вы куда едете, если не секрет?

- У нас заседание сейчас будет, большой совет фракции. Рассматриваем программу, в том числе и этот вопрос - о признании ДНР И ЛНР.

Мы сейчас это обращение будем активно продвигать, и попросим, чтобы граждане страны, наши избиратели его энергично поддерживали.

Ну, стыдно смотреть, каждый день обстреливают... сидят, обсуждают, а толку никакого.

- Я с вами, Геннадий Андреевич!

- Давай, есть, Саша, молодцом!