Участники закрытого шоу «Игра» создали чат в телеграме. Они общаются при помощи «круглых видео» и азартно полощут КВН с Масляковым

Открывать чат и разгонять интерес к нему помог Гарик Харламов

Новое время требует новых форматов и способов привлечения аудитории. И поскольку Youtube перефарширован различными видами юмористических шоу, российские комики пытаются найти иные методы развлечения публики.

Так комики ТНТ додумались (или подсмотрели) до идеи создания телеграм-чата, где общаться можно при помощи «круглых видео»: коротких десятисекундных роликов в виде кружка. Назвали просто и в то же время многослойно — «Круги на полях». Тут и формат видео объяснен, и черновой (на полях) характер юмора, и отсылка к конспирологии тоже присутствует.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В деле — стендаперы (Андрей Бебуришвили, Илья Соболев, Зоя Яровицына, Иван Абрамов), артисты шоу «Однажды в России» (Азамат Мусагалиев, Михаил Стогниенко, Валерий Равдин) и участники временно закрытого https://www.kp.ru/daily/28365.5/4514339/ шоу «Игра» (Денис Дорохов, Данияр Джумадилов, Филипп Воронин).

Илья Соболев

Открывать чат и разгонять интерес к нему помог Гарик Харламов (рассказал анекдот), после чего знамя подхватили менее звездные комики. Суть в том, что юмористы предстают в максимально неформальном или даже неприглядном виде — заспанные, в ду'ше, на отдыхе, с патчами под глазами, в кресле стоматолога, на подушке перед сном и так далее — и общаются друг с другом, подкалывая и "разгоняя" заданную тему.

Иван Абрамов

- Это просто телик в телеге: видео сменяются сами, все очень компактно и можно через видеоответы общаться друг с другом, - объяснил идею директор по коммуникациям в рекламных технологиях VK Никита Лихачев. - Очень просто звучит, но действительно работает: смотреть интересно благодаря концентрации знакомых лиц и пока это ново.

Азамат Мусагалиев

Интересно, что даже в таком, казалось бы, мегасовременном и молодежном формате не обходится без упоминания КВН. Участники чата вспоминают полученные в игре за время выступления награды и импровизируют, как в конкурсе «Разминка», придумывая друг для друга смешные вопросы:

- Какого слова не было в треках Оксимирона?

- Любимое блюдо гея-мотоциклиста?

- На что похоже лицо Юрия Дудя?

А иногда и вовсе троллят Александра Маслякова, якобы причастного к закрытию шоу «Игра».

- Если у АМИКа есть штаб, то с кем он воюет? - спросил Азамат Мусагалиев.

- С «Игрой», - ответил Гарик Харламов.

- Со здравым смыслом, - поддержал Артем Скок.

- Из войск там только связные, потому что решается все по телефону, - намекнул Филипп Воронин на то, что Александр Васильевич, как признавался сам, обсуждал «телемародерство» создателей «Игры» с высокопоставленными чиновниками.

- Мало кто знает, но «АМИК» расшифровывается как «А может «Игра» круче?», - продолжил антикавээновское соревнование Илья Соболев. - Что общего между АМИК и ядерной войной? Выживут только тараканы.

За три дня на канал «Круги на полях» подписались почти 350 тысяч человек.